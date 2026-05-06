Что украинцы смотрят на Netflix: свежий топ фильмов

В топ самых популярных фильмов недели на стриминге Netflix вновь вошла украинская лента. Об этом свидетельствуют обнародованные данные за неделю с 27 апреля по 3 мая.

Рейтинг самых популярных среди зрителей Украины лент был опубликован в блоге Tudum. Согласно ему в тройку лидеров ворвалась лента "Мавка: Настоящий миф" в жанре темного фэнтези, которая является частью кинематографической вселенной Мавки. Вот как выглядит десятка самых популярных полнометражек платформы сейчас.

Верхушечный хищник

Женщина-экстремалка, переживающая тяжелую потерю, оказывается в дикой природе Австралии, где на нее начинает охотиться опасный мужчина. Это борьба не только с преследователем, но и с природой и собственными страхами за выживание. Главные роли в ленте исполнили Шарлиз Терон и Тарон Эджертон.

Мавка. Настоящий миф

События фильма разворачиваются в древних лесах Украины во время Русалочьей недели. Группа стундентов приезжает на полевые работы. И однажды парень по имени Лукьян встречает мистическое существо, которое должно заманить парня на смерть, но взамен влюбляется в него. Ей приходится выбирать между чувствами и законами своего мира

В чужой шкуре

В волшебном животном царстве крошечное лесное существо и по-настоящему величественная королевская птица неожиданно становятся жертвами несчастного случая. Им приходится против собственной воли обменяться телами. Несмотря на то, что в природе они являются заклятыми врагами, героям приходится объединиться и отправиться вместе в увлекательное, дикое и действительно безумное путешествие.

Немножко беременная

Элисон только что получила повышение на работе, и решает отпраздновать это вместе с сестрой в ночном клубе. Случайная встреча на танцполе, много алкоголя и безумных танцев приводят к тому, что новые знакомые проводят всего одну ночь вместе. А уже через несколько недель девушка узнает шокирующую новость о том, что она беременна. Главный дуэт в картине сыграли Кэтрин Хейгл и Сет Роген.

Меня зовут Агнета

Почти 50-летняя женщина по имени Агнета чувствует себя брошенной и невидимой – ее дети выросли и уехали из родительского дома. Поэтому она ищет способа найти новый смысл жизни. Вскоре ее попытки убежать от скучного и несчастливого бытия становятся началом запутанного и жизнеутверждающего приключения, которое переворачивает привычные представления о жизни с ног на голову.

Переводчица

Переводчица, работающая в ООН, случайно узнает о подготовке убийства главы одного африканского государства, который должен на днях посетить Генеральную ассамблею. Пытаясь предотвратить покушение, она подвергает смертельной опасности саму себя. И пока она сама не стала жертвой, ей отчаянно нужно, чтобы кто-то ей поверил и помог. Главную роль в ленте играет Николь Кидман.

Соседки по комнате

Девон – наивная первокурсница, полная больших надежд и ожиданий. Невольно она сталкивается с жестокими реалиями этой жизни, когда просит Селесту, чрезвычайно хладнокровную и уверенную в себе девушку, стать соседкой по комнате. Достаточно быстро их дружба перерастает в ожесточенное противостояние, в котором каждая готова задействовать решительные методы, чтобы переиграть свою соперницу.

Не говори со злом

Американскую семью приглашают провести выходные в идиллическом загородном поместье очаровательных британцев. Семьи познакомились на совместном отдыхе. Но то, что начиналось как отпуск мечты, вскоре превращается в запутанный психологический кошмар.

180

Сын главного героя оказывается в ужасном состоянии, когда на дороге происходит непредсказуемая ситуация. Постепенно разъяренный отец, который переживает за своего ребенка, делает шаг на пути ожесточенной мести, чтобы отплатить обидчикам той же монетой. Безумные эмоции быстро берут верх над здравым смыслом, поэтому мужчина готовится сделать все возможное для того, чтобы отомстить.

Дрожь

Посреди катастрофического урагана прибрежный городок борется с природным гневом и нашествием акул. Отважно преодолевая проливной дождь, обломки и темноту, они объединяются, чтобы спастись от смертоносных хищников и выжить во время шторма.

