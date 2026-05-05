Масштабы впечатляют: вышел новый трейлер 'Одиссеи' Кристофера Нолана

Летом на экраны выйдет зрелищная экранизация эпической поэмы древнегреческого автора Гомера "Одиссея" в версии режиссера Кристофера Нолана. И студия Universal Pictures подогрела интерес фанатов, показав новый эпический трейлер будущего фильма.

Лента обещает стать одним из ключевых кинособытий года, не в последнюю очередь благодаря своему звездному касту. Главную роль древнегреческого героя Одиссея в ленте исполнил Мэтт Дэймон. Кроме него в фильме появляются такие звезды первой величины как Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея, Лупита Нионго, Шарлиз Терон, Миа Гот, Бенни Сафди, Джон Бернтал и Джон Легуизамо.

В новом трейлере можно более подробно углубиться в масштабный взгляд Нолана на эпос Гомера. В частности значительная часть ролика выделена на события финального пира, во время которого должно состояться возвращение Одиссея после десяти лет скитаний на пути домой.

В трейлере зрители впервые могут увидеть Шарлиз Терон в роли колдуньи Цирцеи. А также лучше разглядеть Роберта Паттинсона в образе Антиноя, который пытается отобрать у Одиссея царство на Итаке.

Кадры раскрывают также образ мифического Циклопа, с которым пришлось бороться Одиссею и его спутникам. В ролике он держит одного из воинов в своем кулаке. Также в трейлере показали больше сцен жестоких битв под Троей, вероятную встречу с лестригонами – племенем великанов-людоедов – и даже мельком продемонстрировали Аргоса, верного пса Одиссея.

Нолан сам написал сценарий к картине на основе древней поэмы и выступил продюсером вместе с Эммой Томас под их брендом Syncopy. Дистрибуцией фильма занимается Universal Pictures. В украинский прокат лента выйдет 16 июля.

