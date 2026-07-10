Что смотрят украинцы на Netflix: топ-10 фильмов начала июля

Начало июля – не то время, когда хочется погружаться в сложное и глубокое кино. И украинцы следуют этому зову сердца. По крайней мере, об этом свидетельствует рейтинг самых популярных фильмов на платформе Netflix.

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Блог Tudum, через который стриминговая платформа общается со своими зрителями, опубликовал свежий рейтинг. И в нем доминирует франшиза "Энола Холмс" с Милли Бобби Браун. Только что вышла третья ее часть и тут же возглавила список. В целом рейтинг получился вот таким – фильмы в списке идут с 1 по 10 место.

Энола Холмс 3

В третьей части приключений младшей сестры Шерлока Холмса (а его здесь играет Генри Кавилл) события выходят за пределы Лондона и переносятся на Мальту. Накануне свадьбы Энолы и Тьюксбери исчезает Шерлок. Девушке приходится отложить личную жизнь и взяться за опасное расследование, связанное с международным заговором.

Киллхаус

Украинский полнометражный экшн-триллер Любомира Левицкого, основанный на реальной спасательной операции, проведенной военными с помощью дронов летом 2022 года. В центре сюжета – совместная миссия военных подразделений и спецслужб по эвакуации гражданских лиц и американской журналистки из опасной "серой зоны" во время войны. Напряжение нарастает, когда российское командование выдвигает ультиматум: обменять похищенную девочку на американскую журналистку, которая работает в зоне боевых действий и освещает деятельность Иностранного легиона для западных СМИ. Перед ней встает сложный выбор – эвакуироваться вместе с группой ЦРУ или остаться и помочь спасти других.

Братик

Рудд Ланди (Джон Сина) – успешный риэлтор с налаженной жизнью, любящей семьей и четкими принципами. Но всё меняется, когда появляется Маркус (Эрик Андре) – его бывший подопечный из программы наставничества, который приносит с собой хаос и непредсказуемость. Из-за него жизнь Рудда переворачивается с ног на голову, и ему самому приходится задуматься, действительно ли всё было таким идеальным.

Сообщения для Изабеллы

После смерти сестры Джилл не может смириться с потерей и продолжает отправлять голосовые сообщения на её номер, делясь своей жизнью. Она не знает, что их получает Уэсс – агент по недвижимости из другого города. Мужчина начинает слушать эти записи, постепенно увлекается историей незнакомки и даже влюбляется, оказавшись перед сложным выбором – признаться или остаться в тени.

Офисный роман

Джеки Круз (Дженнифер Лопес) – руководительница авиакомпании, которая строго запрещает служебные романы. Но когда среди её подчинённых появляется харизматичный юрист Дэниел, между ними зарождаются чувства. Они пытаются держать отношения в тайне, но это становится всё сложнее, особенно когда конкурентка Джеки хочет использовать ситуацию против нее.

Энола Холмс

Первый фильм популярной франшизы описывает события 1884 года. В день своего 16-летия Энола узнает об исчезновении матери (Хелена Бонем Картер). Она сбегает из-под опеки братьев в Лондон, чтобы найти её, но наталкивается на опасный заговор, угрожающий всей Британии.

Гадкий я 4

В жизни Грю начинается новый этап – в семье появляется сын Грю-младший, который доставляет папе и сестрам немало хлопот. В то же время героям предстоит столкнуться с новым опасным врагом. Семья вынуждена бежать, став мишенью преступника-беглеца Максима Ле Маля и его роковой второй половинки Валентины. Смогут ли они восстановить справедливость?

Энола Холмс 2

Во второй части франшизы Энола открывает собственное детективное агентство, но клиентов мало из-за ее возраста и репутации. Когда она уже почти сдаётся, к ней попадает дело о пропавшей девушке. Расследование приводит к раскрытию крупного заговора, и в этом ей помогает Шерлок.

Сначала дамы

Высокомерный топ-менеджер рекламной компании Дэмиен Сакс (Саша Барон Коэн) оказывается в мире, где женщины обладают полной властью, а мужчины играют второстепенные роли. То есть всё в точности наоборот по сравнению с тем, к чему он привык. Сначала он не воспринимает это всерьёз, но со временем начинает испытывать дискриминацию на себе. Его жизнь рушится, и он вынужден переосмыслить свои взгляды.

Как все запутано

Владелица ресторанного бизнеса Джейн (Мерил Стрип) после развода поддерживает дружеские отношения с бывшим мужем Джейком (Алек Болдуин), который уже женился на более молодой женщине. Во время совместной поездки между ними вновь возникают чувства. Ситуация осложняется появлением нового мужчины – архитектора, который проявляет к Джейн интерес.

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