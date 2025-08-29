Что смотрят украинцы на Netflix: самые популярные сериалы

Конец лета – обычно не очень урожайный на новые сериалы период. Все готовятся к новому сезону и приберегают действительно громкие проекты на начало осени.

Тем не менее, топ сериалов Netflix, которые больше всего смотрели в Украине в период с 18 по 24 августа возглавляет новинка – дебютная часть второго сезона комедийного хоррора "Уэнздей". Какие еще сериалы попали в топ-10 недели у украинских зрителей, рассказал блог Tudum.

Уэнздей, 2 сезон

Уэнздей Аддамс после раскрытия серии загадочных убийств возвращается в академию "Невермор" в статусе звезды. Однако тут же сталкивается с новой угрозой. Она стремится остановить мистическое событие, касающееся ее подруги Энид, а тем временем бывший романтический интерес девушки Тайлер, превращенный в Хайда, становится непредсказуемой угрозой. Как Уэнздей справится с ней и кто ей в этом поможет, мы узнаем в заключительных сериях сезона 3 сентября.

Заложник

Мини-сериал по жанру является политическим триллером. Он рассказывает о премьер-министре Великобритании, мужа которой берут в заложники. Выкуп за него должна заплатить вся страна. Но не окажется ли цена слишком высокой? В то же время угрозы начинают поступать и президенту Франции. Оба политика должны предстать перед невозможным выбором.

Молодые миллионеры, 1 сезон

Сериал рассказывает историю четырех подростков из Марселя – Самии, Лео, Дэвида и Джесс. Они неожиданно выигрывают в лотерею 17 миллионов евро. Перед ними вырастает перспектива окунуться в совершенно новую жизнь. Но они оказываются слишком юными для получения такой внушительной суммы. Кто может получить эти деньги, так это 18-летняя Виктуар, которая помогала им выбрать счастливые номера. Но она не входит в узкий круг друзей, которым улыбнулась удача.

Неукротимый, 1 сезон

После жестокой гибели женщины в Национальном парке Йосемити федеральный агент Эрик Инман начинает расследование. Но здесь действуют скорее законы природы, чем законы общества, поэтому Эрику придется столкнуться с неожиданными темными секретами и с тяжелыми моментами из собственной жизни.

Уэнздей, 1 сезон

Перед тем, как погрузиться в просмотр новых серии сериала "Уэнздей", зрители решили освежить в памяти его предысторию. И напомнить себе, как героиня оказалась в академии "Невермор", как справлялась со статусом изгоя и как сумела раскрыть страшный секрет и спасти всех.

Пособие по убийству для хороших девочек, 1 сезон

Пять лет назад в провинциальном английском городке Литтл Килтон произошло загадочное событие – бесследно исчезла старшеклассница Энди Белл. В предполагаемом убийстве обвинили ее бойфренда Сала Сингха. Но он еще до суда покончил с собой, поэтому дело закрыли. Впрочем 17-летняя школьница Пиппа Фитц-Амоби под видом учебного проекта начинает собственное расследование дела. Постепенно подбираясь к разгадке, сообразительная героиня подвергает свою жизнь смертельной опасности.

Сирены

Смелую женщину по имени Девон начинают тревожить слишком близкие отношения ее сестры Симоны с собственной начальницей. Загадочная Микаэла Келл приглашает подчиненную в свое роскошное поместье на острове. Поэтому Девон отправляется туда, чтобы лучше понять, что происходит с ее близким человеком. Но она даже не представляет, насколько сильной и опасной соперницей окажется Микаэла

Отдел нераскрытых дел, 1 сезон

Мрачный детектив рассказывает о следователе Карле, который когда-то легко раскрывал даже самые запутанные дела, но в результате несчастного случая, от которого один полицейский погиб, а напарник Карла получил тяжелые травмы, погрузился в тяжелую депрессию. Тем не менее, герой решает вернуться к работе и возглавляет отдел нераскрытых дел. Первым становится расследование исчезновения прокурора. Мини-сериал по детективам датского писателя Юсси Адлера-Олсена оказался таким успешным, что его продлили на второй сезон.

Игра в кальмара, 3 сезон

Сенсационный южнокорейский хит о жестоких играх на выживание наконец-то подошел к концу. После неудачного мятежа в конце второго сезона у Ги Хуна появляется новый союзник, который стремится помочь ему положить конец издевательствам и убийствам. Тем временем игры становятся еще более устрашающими и кровавыми.

Песочный человек, 2 сезон

Сериал по мотивам комиксов Нила Геймана подошел к концу. Во втором сезоне зрителям показывают душевные страдания Сна, который наказывает себя за давнюю ошибку. Освобождение может подарить визит в царство Люцифера ради спасения девушки. Впрочем, оказавшись там, Сон сталкивается с невероятно сложной дилеммой.

