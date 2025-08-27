Netflix назвал самый популярный фильм в истории

Анимационный фильм "Кейпоп-охотницы на демонов" официально стал самым популярным фильмом в истории Netflix. Эта яркая история о женской K-pop группе, которая сочетает выступления на сцене с борьбой против мифических существ, захватила зрителей по всему миру.

По данным Netflix, фильм собрал рекордные 236 миллионов просмотров, обогнав предыдущего лидера — комедийный боевик "Красное сообщение". Уникальный сюжет, харизматичные персонажи и зажигательный саундтрек сделали этот проект настоящей сенсацией.

Как пишет Variety, критики и фанаты одинаково восхищены оригинальным стилем фильма, который сочетает современную поп-культуру с фэнтезийными элементами.

Анимационная лента "Кейпоп-охотницы на демонов" опередила комедийный боевик "Красное сообщение" со звездным составом, в который входят Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот. С показателем в 236 миллионов просмотров фильм обошел предыдущего рекордсмена, который собрал 230,9 миллиона.

В пятерку самых популярных лент Netflix также вошли

триллер "Carry-On" с Тароном Эджертоном,

сатирическая комедия "Don't Look Up" с Леонардо ДиКаприо

приключенческий фильм "Проект Адам" с участием Рейнольдса.

Помимо доминирования на стриминговой платформе, "Кейпоп-охотницы на демонов" также получили успех в кинотеатрах. На прошлой неделе Netflix организовал ограниченный прокат фильма, который стал самым кассовым по итогам выходных, заработав от 18 до 20 миллионов долларов.

Кроме того, только за последнюю неделю фильм добавил в свой актив еще 25,4 миллиона просмотров на Netflix, подтверждая статус зрительского фаворита. Этот двойной успех в кинотеатрах и на стриминге подчеркивает универсальную привлекательность проекта.

Режиссерами фильма выступили Мэгги Канг и Крис Аппельганс, которые также совместно с Даней Хименес и Ханной Макмечан написали сценарий. Идея ленты принадлежит Мэгги Канг, которая сумела воплотить свое уникальное видение в ярком анимационном мире.

Одним из ключевых факторов успеха фильма стал его саундтрек, который возглавил музыкальные чарты. Оригинальные песни, созданные авторами Эдже, Дженной Эндрюс, Дэнни Чунгом, Идо, Винсом, Кушем, Даниэлем Рохасом, Стивеном Кирком, Линдгреном и Марком Зонненбликом, идеально дополнили динамичную атмосферу ленты. Сочетание K-pop ритмов с фэнтезийными мотивами создало уникальный музыкальный опыт, который привлек поклонников по всему миру.

