Что посмотреть в кино в конце декабря: три громкие премьеры

Рождественский сезон – напряженная пора в кино, ведь к каникулам многие студии выпускают громкие премьеры, на которые делают серьезную коммерческую ставку. Простыми словами, стремятся любой ценой как следует развлечь зрителя.

В этом году в конце декабря выйдут аж три таких фильма: продолжение масштабной, высокотехнологичной и чрезвычайно зрелищной франшизы Джеймса Кэмерона, совершенно неожиданный перезапуск серии хорроров и семейный фильм о любимом всеми анимационном персонаже. OBOZ.UA рассказывает, почему их стоит посмотреть на большом экране.

Аватар: Огонь и пепел

Дата премьеры: 18 декабря

18 декабря Режиссер: Джеймс Кэмерон

Джеймс Кэмерон В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Клифф Кертис, Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Уна Чаплин, Джованни Рибизи

События фильма происходят через год после того, как главный герой франшизы Джейк Салли поселяется в клане Меткаина. На этот раз планета Пандора продемонстрирует ему еще одну свою невиданную сторону – познакомит с новым, весьма воинственным племенем На'ви, известным как Люди пепла. Джейку будет противостоять его вспыльчивая лидер Варанг, которая заключила союз с основным антагонистом франшизы полковником Куоритчем. События на Пандоре приобретут разрушительные масштабы.

В третьей части "Аватара" режиссер Джеймс Кэмерон обещает больше внимания уделить не только технологическим чудесам, но и психологической глубине персонажей. Ожидается, что мы увидим новые биомы Пандоры, где вулканические пейзажи заменят привычные тропики и океаны.

Губка Боб в кино: В поисках Квадратных Штанов

Дата премьеры: 25 декабря

25 декабря Режиссер: Дерек Драймон

Дерек Драймон В ролях: Том Кенни, Клэнси Браун, Роджер Бампасс, Билл Фагербакке, Каролин Лоуренс, Даг Лоуренс, Марк Гэмилл, Реджина Холл, Шерри Кола, Артуро Кастро, Джордж Лопес, Айс Спайс

Четвертый полнометражный фильм в истории Губки Боба заведет любимого желтого персонажа в неизведанные глубины. Пытаясь стать настоящим героем, а заодно и произвести впечатление на мистера Крабса, Губка Боб отправится на поиски легендарного пирата-призрака Летучего Голландца. Конечно, на этом пути Боба ждет множество веселья и сногсшибательных приключений.

Режиссером ленты "Губка Боб в кино: В поисках Квадратных Штанов" выступил Дерек Драймон, который работал над сериалом еще с первых сезонов. Это дает фанатам надежду на возвращение к тому самому классическому духу абсурдного и крайне веселого мультсериала, который когда-то покорил мир. Но на этот раз с использованием 3D-технологий.

Анаконда

Дата премьеры: 25 декабря

25 декабря Режиссер: Том Гормикан

Том Гормикан В ролях: Джек Блэк, Пол Радд, Стив Зан, Тэнди Ньютон, Даниэла Мельхиор, Селтон Мелу, Айони Скай

Новая итерация культовой франшизы ужасов отходит от серьезного тона оригинальных триллеров и превращается в мета-комедию. Сюжет рассказывает о друзьях Даге и Гриффе, которые находятся в плену кризиса среднего возраста. Пытаясь найти утраченный смысл жизни, они отправляются в джунгли Амазонки с амбициозной и несколько наивной целью – самостоятельно переснять свой любимый фильм детства. Однако любительские съемки превращаются в реальную борьбу за выживание, когда герои сталкиваются с силами природы, местными преступниками и, конечно, гигантской змеей-убийцей.

Лента с участием Джека Блэка и Пола Радда станет первой комедией во франшизе "Анаконда". Поэтому ждем от фильма не просто набора скримеров, а остроумного высмеивания жанровых штампов и яркой актерской игры.

