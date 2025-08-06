Что посмотреть после 'Уэнздэй': топ-5 фильмов с Дженной Ортегой, которые заставят посмотреть на актрису по-новому

Уже сегодня, 6 августа, на стриминговом сервисе Netflix стартует показ первых четырех эпизодов второго сезона мистического сериала "Уэнздэй", а вот остальные серии будут доступны для просмотра 3 сентября. Проект полюбился зрителям со всего мира, а его главная звезда – американская актриса Дженна Ортега – стала настоящим кумиром для многих людей. В сериале она перевоплотилась в девушку со сверхъестественными возможностями Уэнздэй Адамс, которая имеет довольно холодный характер и не боится быть жестокой с окружающими, однако знаменитость талантливо играет не только мрачные роли.

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Дженна Ортега присоединялась к созданию разножанровых проектов, среди которых не обошлось и без романтики и драмы. OBOZ.UA расскажет о пяти фильмах с актрисой, которые заставят посмотреть на нее по-новому.

"Битлджюс, Битлджюс"

Сюжет разворачивается спустя 36 лет после завершения первой части ленты, которую аудитория увидела в 1988-м. Семья Дитц смогла справиться с ужасной трагедией и вернулась домой, в Уинтер-Ривер. Главная героиня, которой уже исполнилось 50 лет, еще до конца не оправилась от встречи с призраком Битлджюсом, но ее дочь Астрид (Дженна Ортега) находит макет города на чердаке. Девушка даже не представляла, что наткнулась на портал в потусторонний мир. Зловещий дух снова попал на свободу и делает все возможное, чтобы устроить хаос в мире людей.

"Девушка Миллера"

В этой ленте Дженна Ортега перевоплотилась в студентку Кайру Свит, которая интересуется литературой и мечтает стать известной писательницей. Девушка знакомится со своим новым преподавателем Джонатаном Миллером, который видит в ней невероятный талант. Учитель предлагает Кайре написать собственный рассказ, который соответствовал бы стилистике ее любимого автора. Во время работы девушка понимает, что начинает влюбляться в Джонатана. Они постепенно становятся ближе, однако преподаватель имеет жену и детей, что делает отношения между ними только более напряженными.

"Спеши в завтра"

Психологический триллер рассказывает о музыканте, который длительное время страдает бессонницей, из-за чего чувствует усталость и истощение. Во время одного из выступлений главный герой встретил таинственную незнакомку, которая окончательно изменила его представление о себе и мире вокруг. Музыкант почувствовал абсолютное размытие границы между иллюзией и реальностью, и вынужден столкнуться с собственными страхами.

"Крик 6"

25 лет жители Вудсборо жили абсолютно спокойной жизнью, пока им снова не пришлось столкнуться с Призрачным лицом – существом, которое совершало в городе жестокие убийства. Персонаж в маске преследует людей, которые связаны с предыдущими преступлениями и поднимает на поверхность все, что они пытались тщательно скрыть. Главная героиня Сэм Карпентер обращается за помощью к бывшему шерифу Дьюи Райли, а Сидни Прескотт возвращается в город, чтобы лично встретиться с врагом.

"Зима, весна, лето или осень"

Романтическая драма о двух учениках старшей школы, которые имеют кардинально разные характеры. Реми (Дженна Ортега) – амбициозная девушка, которая имеет четкие планы на будущее, а вот Барнс (Перси Хайнс Уайт) – беззаботный музыкант, который живет моментом. Они случайно встретились зимой и начали разговаривать о музыке и мечтах. Старшеклассники постепенно становятся ближе друг к другу, а обычные встречи превращаются в романтические чувства. Реми сталкивается со сложным выбором: следовать заранее продуманному плану на жизнь, или бросить все и слушать сердце.

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