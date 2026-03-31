Что покажут в новой части мультика 'Ледяное сердце': известны новые детали

В свое время мультфильм "Ледяное сердце" стал первой анимационной лентой, которая заработала в прокате миллиард долларов. Сиквел превзошел показатели оригинала, поэтому выход третьей части был лишь вопросом времени.

И вот наконец студия Disney довольно прямо намекнула: триквел "Ледяного сердца" не только в работе, известно даже, о чем он будет. Как пишет издание ComicBook, на днях стриминг Disney+ представил короткий документальный фильм "Disney+ Insider: World of Frozen". Он по большей части посвящен открытию новой тематической зоны в парижском Диснейленде 29 марта. Основное внимание там уделено аттракционам, но ведущими в ленте выступили сорежиссеры "Ледяного сердца 3" Дженнифер Ли и Трент Корри, что и подбросило дров в огонь фанатских теорий.

Во время семиминутного выпуска Ли обращается к актрисе в образе Анны со словами: "Мы слышали, что здесь готовятся большие планы на свадьбу". Когда та подтверждает радостную новость, Корри спрашивает о подготовке, на что Анна отвечает: "Олаф сказал, что хочет руководить всеми праздниками в Эренделе. Он с Кристофом готовит огромный сюрприз к Фестивалю Снежного Цветка".

Этот эпизод не является официальным подтверждением того, что в третьей части мы увидим свадьбу, тем не менее, такой поворот выглядит логичным шагом, о котором режиссеры точно знают больше нас. Это также совпадает со слухами, появившимися в 2025 году. Фестиваль Снежного Цветка кажется идеальным местом для предложения или свадебной церемонии, что стало бы достойным завершением многолетней истории героев и подарило бы им тот самый счастливый финал.

Роман Анны и Кристофа был важной частью обоих фильмов, хотя в центре сюжета всегда оставались отношения сестер. Поскольку Анна уже прошла путь к независимости и стала королевой Эрендела в финале второй части, брак выглядит следующим очевидным этапом в ее жизни. То, как они научились преодолевать недоразумения и работать над отношениями во втором фильме, свидетельствует о том, что она полностью готова вывести свой союз с Кристофом на новый уровень.

Конечно, франшиза известна тем, что умеет переворачивать ожидания зрителей вверх дном – стоит загадать хотя бы твист с Гансом в первой ленте. Поэтому есть вероятность, что этот намек на свадьбу тоже обыграют как-то неожиданно. И, скорее всего, женитьба персонажей не будет главной темой фильма, ведь фокус смещен на Анну и Эльзу. Однако после всего, что Анна и Кристоф пережили за два фильма, они заслуживают свой "хери-энд". Похоже, они получат его на День благодарения 2027 года, когда состоится премьера "Ледяного сердца 3". Сейчас датой премьеры мультфильма заявлено 24 ноября.

