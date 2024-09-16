Большая авантюра в Нью-Йорке, Лондон под водой и сопротивление музыкантов Украины. Что стоит посмотреть в кино на этой неделе

На днях в украинский прокат вышли документальный фильм о нашей войне, главными героями которого стали известные музыканты, картина греческого режиссера Йоргоса Лантимоса с его любимой актрисой Эммой Стоун. Также – боевик с Дэйвом Батистой, известным в прошлом рестлером и культуристом, фантастический фильм с Джоди Комер и Бенедиктом Камбербетчем.

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А еще жуткий триллер, ставший ремейком известного датского хоррора и исторический фильм, с сюжетом напоминающий оскароносных "Паразитов". OBOZ.UA расскажет о шести новинках, которые уже шагают по большим экранам.

"Виды милосердия"

Культовый греческий режиссер Йоргос Лантимос ("Лобстер", "Убийство священного оленя") возвращается на большие экраны с новым фильмом. Картина состоит из трех частей. В первой речь идет о мужчине, который вырвался из-под гнета начальника и пытается настроить жизнь. Вторая рассказывает о полицейском, подозревающем, что жена, пропавшая много лет назад и внезапно вернувшаяся, на самом деле не его родственница. Третья – о женщине в поисках духовного лидера. Во всех частях играют одни и те же актеры, однако выступают в разных ролях.

Главная фаворитка картины Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд", "Бердмен", "Бедные создания"). Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале. Картина боролась за главную награду, однако "Золотая пальмовая ветвь" досталась драме "Анора".

"Вооруженные песней"

Трогательная документальная история о войне в Украине, которую рассказывают музыканты Святослав Вакарчук, Андрей Хливнюк, Светлана Тарабарова, Коля Серга, "Пташка" (защитница Мариуполя Екатерина Полищук), представители группы "ДахаБраха", Мариупольской камерной филармонии и другие.

"Вооруженные песней" срежиссировал американец Райан Смит, обладатель премии "Эмми" за документальный фильм "NFL 360: Кто, если не мы", который тоже рассказывает об украинцах – игроках в американском футболе, вставших на защиту страны в начале полномасштабного вторжения.

Лента "Вооруженные песней" (в англоязычном прокате "Soldiers of Song") с успехом демонстрировалась в этом году на кинофестивале Трайбека в Нью-Йорке в США.

"Игра киллера"

По сюжету главный герой яркого голливудского боевика Джо Флуда (актер Дэйв Батиста, снявшийся во всех частях саги "Стражи Галактики") считается лучшим киллером Европы. Мужчина влюбляется в танцовщицу балета Маиз (актриса София Бутелла, известная по картине "Kingsman: Секретная служба"). И пока их отношения формируются, Джо диагностируют быстро прогрессирующую смертельную болезнь. Он нанимает для себя киллеров, чтобы покончить со страданиями. Однако в тот же роковой день узнает потрясающую новость: врач поставил неправильный диагноз. Джо пытается отменить заказ на свое убийство, но коллеги-киллеры отказываются останавливаться.

Сценарий картины написан по одноименной книге знаменитого американского драматурга Джея Бонансинга, наиболее известного в кино работой над франшизой "Ходячие мертвецы". Книга, увидев свет в 1997 году, сразу стала хитом. Тогда же заговорили и об экранизации произведения. Однако проект утвердили и объявили актерский состав только через шесть лет. Главную роль должен был сыграть Джейсон Стетем. Позже актерский состав был изменен.

Режиссером картины стал Джей Джей Перри – мастер боевых искусств, один из самых уважаемых каскадеров и постановщиков трюков в Голливуде. Он участвовал в самых громких кинокартинах "Блэйд", "Люди Икс: Начало. Росомаха", "Вспомнить все", "Механик: Воскресение", "Падение Олимпа", "Трансформеры", "Джон Вик", "Форсаж 8", "Форсаж 9", "Аватар", "Аватар: Путь воды". "Игра киллера" – его визитная карточка как режиссера.

"Не говори со злом"

Психологический триллер рассказывает об американской семье, которая знакомится на отдыхе в Италии с британскими супругами, с которыми приятно проводят время. А вернувшись домой, получают от новых знакомых письмо, в котором британцы приглашают их на выходные к себе в гости. Американцы пакуют чемодан и отправляются в дом, расположенный посреди леса, не подозревая, к каким трагическим последствиям приведет эта поездка.

Жуткую историю снял режиссер Джеймс Уоткинс, картина является ремейком одноименного датского хоррора 2022 года. Главные роли исполнили Джеймс МакЭвой ("Люди Икс: Первый класс"), Маккензи Дэвис ("Терминатор: Фатум") и Скут Макнери ("Исчезнувшая").

"Конец, с которого мы начинаем"

События картины разворачиваются в скором будущем. Великобританию накрывают рекордные дожди, из-за чего Лондон уходит под воду. Стихийное бедствие застает беременную женщину (актриса Джоди Комер, звезда культового серила "Убивая Еву") в ее квартире. Схватки начинаются в тот момент, когда в жилище прорываются безудержные потоки воды. Женщине с новорожденным сыном и мужчиной удается выбраться из помещения, а затем и из города.

Какое-то время семья скрывается от стихии у родителей мужа главной героини, но через несколько недель приходится уходить и оттуда. В какой-то момент супруги приходят к выводу, что не могут идти дальше вместе. И с тех пор зрители наблюдают на экране историю женщины, которая спасает себя и сына, надеясь воссоединиться с мужем. Супруга главной героини сыграл Джоэл Фрай ("Круэлла"). Кроме того, в фильме занят Бенедикт Камбербетч, звезда британского сериала "Шерлок Холмс". Драматический триллер "Конец, с которого мы начинаем" был показан на кинофестивале в Торонто, а его режиссером стал известный британский режиссер Махалия Бело.

"Большой манипулятор"

События фильма проходят в начале XX века во время эпидемии испанского гриппа. Состоятельная американская семья решает пережить локдаун в своем имении, расположенном в пригороде Нью-Йорка. Владельцы шикарного дома объявляют набор штата прислуги, чтобы пережить непростое время с комфортом.

Голливудская звезда Питер Сарсгаард ("Ребята не плачут") играет в картине Флойда Монка, авантюриста, выдающего себя за прославленного шеф-повара, который и нанимается в семью. И шаг за шагом захватывает власть во влиятельном американском семействе. По мнению критиков, сюжет картины несколько напоминает работу Пон Джун-хо "Паразиты", которая покорила сначала Каннский фестиваль, а затем, в 2020 году, взяла и "Оскар".

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