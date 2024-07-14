Бог пришел на Землю в виде котика: на Netflix вышла сумасшедшая анимация 'Взрывные котята'

Американская продюсерская компания Netflix выпустила анимационный сериал "Взрывные котята", ставший адаптацией одноименной настольной игры. Сюжет комедии вращается вокруг Бога и Дьявола, спустившихся на Землю в виде двух котиков.

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Первый сезон киноленты состоит из девяти эпизодов, каждый из которых длится около 25 минут. Однако, несмотря на интересную задумку и милую концепцию, безумная анимация не оставляет слишком приятного впечатления, пишет The Guardian. Разработчики сериала создали плохо продуманный сюжет, сочетающийся с не очень смешными шутками.

Предпосылки развития событий в экранизации "Взрывных котят", значительно отличающиеся от игры, заключаются в том, что Бог плохо выполнял свои обязанности на небесах, поэтому, в качестве наказания, должен спуститься на Землю в виде кота. Он попадает в семью Хиггинсов, состоящую из пяти человек: мамы Эбби, ранее являвшейся частью морских котиков США, папы Марва, управляющего магазином оптовых покупок, двух сыновей Тревиса и Эйдена и дочери Греты. Каждый член семьи имеет совершенно разные характеры и образы жизни, влияющие на развитие сюжета.

В то время, когда Бог-кот, главной задачей которого является сблизить семью, начинает адаптироваться к новым условиям жизни, к нему появляется изгнанник из ада Вельзувелл, который также должен направить землян на правильный путь, но с распространением хаоса, пишет IGN.

Сюжет анимационного сериала слишком затянут и наполнен большим количеством юмора, часто вызывающего странные чувства вместо смеха. К примеру, в магазинчике Марва продаются стейки размером с матрасы, ведь это шутливая интерпретация оптовых покупок.

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