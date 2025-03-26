5 актеров, которые никогда не вернутся к своим культовым ролям: от Дэниела Рэдклиффа до Джима Керри

Что прежде всего приходит вам в голову, когда вспоминаете британскую актрису Эмму Уотсон? Наверно, "о, это та, которая играла Гермиону Грейнджер в кинофраншизе о Гарри Поттере". С одной стороны, чудесно, что роль способной волшебницы подарила ей всемирную славу и признание. С другой, Уотсон стала "заложницей" этого амплуа: зрителям (и даже режиссерам, продюсерам!) сложно воспринимать ее в любых других образах... К чему мы ведем: даже если фанаты мечтают о возвращении на экраны любимых героев, исполнители этих ролей часто говорят твердое "нет, спасибо". И их можно понять.

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Мы узнали, какие знаменитости окончательно решили не возвращаться к своим культовым ролям. Детальнее – в материале OBOZ.UA.

1. Крис Эванс

Американский актер Крис Эванс в течение восьми лет (10 раз) играл супергероя Капитана Америку в кинематографической вселенной Marvel. За этот период он полюбил своего персонажа, Стива Роджерса, ведь глубоко проникся его историей. Однако в будущем не готов вернуться к культовому образу...

Причину назвал весной 2023 года во время выступления на фан-конференции в Чикаго: "Конечно, думаю, есть еще много интересных историй о Стиве Роджерсе... Это для меня чрезвычайно ценно. Я просто не хочу все испортить. Все и так хорошо закончилось (здесь речь идет о ленте "Мстители: Финал" (2019). – Ред.)". А в интервью The New York Times актер с сарказмом отметил, что "нужно выйти из поезда, прежде чем тебя столкнут".

2. Дэниел Рэдклифф

В апреле 2023 года американский телеканал HBO начал работу над сериалом о "мальчике, который выжил" – Гарри Поттере. Премьера запланирована на 2026 год. В нем будет семь сезонов, каждый из которых будет адаптировать соответствующую книгу из серии "поттерианы" писательницы Джоан Роулинг.

Снимется ли в этом проекте британский актер Дэниел Рэдклифф, который в культовой франшизе о Поттере сыграл главную роль? "Гарри будет играть кто-то другой. Так что я думаю, что для меня было бы очень странно появиться", – сказал он во время интервью с Access Hollywood. Позже, в интервью с ComicBook Рэдклифф дал более подробный ответ на этот вопрос: "Я вовсе не хочу этого (играть в будущем сериале о Поттере. – Ред.). Я, конечно, желаю им успехов, и рад, что эта эстафета передана. Однако я не думаю, что это требует моего физического присутствия".

3. Ким Кэтролл

Англо-канадская актриса Ким Кэтролл в сериале HBO "Секс в большом городе", а также в двух полнометражных фильмах "Секс в большом городе" (1 и 2 части) сыграла Саманту Джонс, успешную PR-менеджера и владелицу агентства по связям с общественностью. Позже звезда порадовала поклонников своим появлением в эпизодической роли в сериале-сиквеле "И просто так...". Однако, судя по словам Кэтролл, она перенасытилась историей о Саманте и больше не вернется к ней. В дальнейшем хочет открывать себя в других амплуа.

"Можете ли вы представить себе возвращение к работе, которую вы выполняли 25 лет назад? И работа не стала легче... Это стало сложнее в смысле того, как вы собираетесь развиваться с этими персонажами. Сюжет должен развиваться, иначе он "погибнет". Когда завершились съемки сериала "Секс в большом городе", я почувствовала, что это разумно... А потом еще фильм, чтобы завершить все непонятные моменты. Потом еще один фильм... А потом еще один фильм?", – эмоционально сказала актриса в интервью Variety. "Это великая мудрость – знать, когда достаточно", – резюмировала она.

4. Дакота Джонсон

Американская актриса Дакота Джонсон в серии фильмов "Пятьдесят оттенков серого" сыграла скромную студентку Анастейшу Стил. Этот опыт из-за большого количества эротических сцен оказался для нее сложным в эмоциональном плане. Так что если режиссеры вздумают снять очередную историю, знаменитость вряд ли подпишет контракт.

"Я соглашалась на создание совсем другой версии фильма... Я чувствовала себя уязвимой физически и эмоционально... Это каждый раз была внутренняя битва. Каждый раз! Мне пришлось напоминать себе, что у меня впереди много ролей, которые я исполню. Это успокаивало... Конечно, эта роль стала толчком для карьеры, но это было странно, очень странно", – поделилась Дакота Джонсон с изданием Vanity Fair.

5. Джим Керри

Сколько бы раз вы ни смотрели ленту "Брюс Всемогущий" (2003), сюжет вряд ли надоест. Все благодаря профессионализму канадско-американского актера и комика Джима Керри. Он сыграл журналиста Брюса Нолана, который попробовал себя в роли Бога, пока тот взял отпуск...

В 2022 году создатели этого киношедевра, Стив Корен и Марк О'Кифи, предложили Universal Pictures сделать сиквел "Брюцифер" (к сожалению, студия отказалась). В нем у Джима Керри появились бы не божественные, а сатанинские силы. Интересно, согласился бы актер на эту роль, если бы предложили? "Я считаю, что лучше исследовать новые возможности, а не застревать, играя одного и того же персонажа снова и снова. Я не в восторге от сиквелов... Этого персонажа мне нравилось играть, но я почти пародировал себя настоящего", – ответил он в интервью The Hollywood Reporter.

Ранее OBOZ.UA писал об актерах, которые принципиально не смотрят фильмы, в которых снялись.

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