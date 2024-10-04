9 человек покинули кинозал сразу: что известно о фильме 'Ужасающий 3', который отказался финансировать Голливуд

Первый официальный показ фильма "Ужасающий 3" в Великобритании, который состоялся накануне, привел к тому, что девять человек покинули зал только во время первой сцены, а одного человека, по имеющимся данным, стошнило. Режиссер Демьен Леоне в прошлом высказывался о том, что начало фильма настолько кровавое и ужасное, что Голливуд не стал бы его финансировать.

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"Я встречался со студиями, в том числе с легальными голливудскими студиями, которые хотели снять "Ужасающий 3", – рассказывает художник LADbible. – Я знал, что они не позволят мне снять этот фильм на основе первых пяти страниц (сценария. – Ред.). Мол, вот насколько сумасшедшим является "Ужасающий 3".

Пиар-команда фильма подтвердила изданию, что на вчерашнем показе было 11 покинувших зал зрителей, девять из них – во время начальной сцены, а одного фаната стошнило.

Поклонники саги с нетерпением ждут кровавых сцен, обещающих превзойти сумасшедший первые две части. "Запомните мои слова, – сказал Леон. – Я гарантирую вам, что первые пять минут этого фильма будут очень противоречивыми. Но это даже не самая главная сцена убийства. Вот почему я подумал, что должен снять этот фильм сам, потому что он слишком сумасшедший".

Пока фильм имеет 93% на Rotten Tomatoes, благодаря отзывам, поступившим из фестивалей ужасов, где его хорошо восприняли ценители экстремальных ощущений. В третьей части, действия которой разворачиваются на Рождество, когда клоун Арт терроризирует округ Майлз, пока его жители засыпают в канун праздника.

Как отмечает The Independent, серия фильмов "Ужасающий" завоевала репутацию среди зрителей благодаря чрезвычайному уровню насилия и крови. Предыдущая кинолента, как сообщалось, заставляла людей "терять сознание" в кинотеатрах, что Леоне отрицал как "маркетинговый ход", созданный для продвижения независимого продукта.

Однако именно "Ужасающий 2" принес малобюджетной франшизе мировую известность, пишет The Hollywood Reporter. Фильм стал неожиданным кассовым хитом, собравшим 11 миллионов долларов при бюджете в 250 тысяч долларов.

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