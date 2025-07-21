Житомир 100 лет назад: старые фото показали в цвете

Житомир – один из древнейших городов Украины, который на протяжении многих веков играл важную роль как административный, культурный и духовный центр региона. В 1918 году, на короткое время, город даже стал центром власти – здесь находилось правительство Украинской Народной Республики.

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Именно ретро-фотографии остаются едва ли не единственной возможностью увидеть город таким, каким он был столетие назад. Фотоснимки начала XX века – ценные визуальные документы, позволяющие почувствовать атмосферу давних времен.

Как возник город Житомир

Археологические исследования пригородов свидетельствуют, что территория современного Житомира была заселена еще в эпоху бронзы и раннего железного века. В самом городе обнаружены могильники VII века и остатки древнего городища, функционировавшего с Х по XIII века.

По преданию, записанному историком и священником Николаем Трипольским в XIX веке, Житомир основан около 884 года. Его основателем считают дружинника киевских князей Аскольда и Дира по имени Житомир, который, отказавшись служить князю Олегу, поселился на скалистом берегу при слиянии рек Каменки и Тетерева. Здесь и было заложено первое укрепление – деревянный замок над обрывом.

В 945 году на землях древлян, к которым принадлежал Житомир, вспыхнуло восстание, упомянутое в Ипатьевской летописи. Вскоре эти земли окончательно вошли в состав Киевской Руси.

Письменное упоминание о Житомире появляется в 1240 году – в контексте монголо-татарского нашествия. Во время похода хана Батыя город был почти полностью разрушен. В последующие века Житомир неоднократно подвергался нападениям: особенно опустошительными были набеги ордынцев в 1399, 1469 и 1482 годах.

В 1320 году крепость захватил князь Гедимин, и город вошел в состав Великого княжества Литовского. В ответ на постоянные угрозы со стороны татар Житомир укрепляли – возводили подземные ходы, часть которых сохранилась по сей день.

Магдебургское право и развитие города

В 1444 году Житомир получил магдебургское право, что стало толчком к экономическому и инфраструктурному росту. Развивались ремесла, формировались торговые пути. Центром оставался замок, который в XVI веке был перестроен под руководством зодчего Семена Бабинского: появились каменные стены и глубокий ров с водой.

После Люблинской унии 1569 года город оказался в составе Речи Посполитой. Житомиряне принимали активное участие в казацко-крестьянских восстаниях – в частности, в выступлениях Северина Наливайко, Григория Лободы, а также в Национально-освободительной войне под предводительством Богдана Хмельницкого.

В 1648 году казацкое войско получило житомирский замок, а уже в 1651 году в окрестностях города Иван Богун нанес поражение польскому войску.

Житомир в XVIII–XIX веках

Карта 1771 года свидетельствует, что Житомир состоял преимущественно из одно- и двухэтажных деревянных домов. В городе функционировали монастыри, духовные семинарии, костелы, религиозные школы.

В 1804 году Житомир был официально провозглашен административным центром Волынской губернии. Это придало новый импульс развитию – появились новые образовательные, медицинские и культурные учреждения.

В 1896 году была проложена узкоколейная железная дорога Житомир–Бердичев, что усилило экономические связи. Во время Первой мировой войны город получил широкую железнодорожную колею до Коростеня. В революционные годы 1917–1918 власть в Житомире менялась 13 раз.

Житомир в XX веке

До начала Второй мировой войны Житомир был важным промышленным центром. Здесь действовали десятки предприятий, театры, филармония, музеи, больницы, учебные заведения. Город сохранял провинциальную, но динамичную ауру культурного центра.

Во время войны было разрушено около 40% жилого фонда, большинство предприятий, объектов инфраструктуры, включая электростанцию и трамвайное депо. Восстановление длилось более десятилетия.

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