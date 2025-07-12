Винница во времена Второй мировой войны: в сети показали уникальные кадры

20 марта 1944 года стало знаковой датой в истории Винницы – именно в этот день войска 1-го Украинского фронта окончательно вытеснили из города немецко-фашистских захватчиков. Фотографии из коллекции Вальтера Френца позволяют увидеть город той эпохи.

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На фото – один из мостов через Южный Буг, поврежденная застройка и общий вид города на фоне боевых действий. Это важное свидетельство того, каким был украинский город в момент между оккупацией и освобождением. Позади – годы немецкого контроля и репрессий, впереди – тяжелый путь восстановления.

Освобождение Винницы стало частью Проскуровско-Черновицкой наступательной операции – масштабной боевой кампании, которая длилась с 16 по 20 марта 1944 года. Хотя направление на Винницу не считалось основным для советского командования, именно эта операция открыла путь дальше на запад, к стратегически важным транспортным и логистическим узлам.

Как отмечают историки, оборона Винницы была ожесточенной. Это объясняется не только расположением города, но и роковым приказом со стороны немецкого командования. По словам винницкого краеведа Николая Бабадженяна, в то время действовала концепция так называемых "городов-крепостей", объявленная Гитлером. Согласно ей, гарнизоны должны были держать оборону до последнего бойца, независимо от реальной боевой ситуации.

Согласно журналу боевых действий за 19 марта 1944 года, перед отступлением немецкие войска умышленно уничтожили ряд важных объектов: "Отходя из Винницы, противник взорвал и поджег заводские сооружения и жилые дома. С 14 до 16 часов были слышны сильные взрывы, видно несколько очагов пожаров".

Технику отступающие бросали прямо на дорогах. Очевидцы вспоминают, что Барское шоссе было сплошь завалено машинами – кое-где в пять рядов. Из огромной танковой группировки, которая обороняла город, вышло лишь несколько единиц техники.

К 19:00 20 марта город был полностью освобожден. Старая часть города пострадала больше всего – огонь и взрывы уничтожили здания, памятники, жилые кварталы.

Справка: Проскуровско-Черновицкая операция продолжалась с 4 марта до 17 апреля 1944 года. По ее результатам Красная армия продвинулась на 200–250 км на запад, освободив десятки городов, в том числе Винницу, Хмельницкий и Черновцы.

Также OBOZ.UA публиковал фотографии освобождения Винницы в 1944-м. Архивные фотографии, появившиеся в открытом доступе, позволяют увидеть важный момент собственными глазами – город в руинах, сожженные улицы, лица солдат, идущих сквозь пепел и дым.

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