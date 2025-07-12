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Винница во времена Второй мировой войны: в сети показали уникальные кадры

Алина Милсент
История городов Украины
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Винница во времена Второй мировой войны: в сети показали уникальные кадры

20 марта 1944 года стало знаковой датой в истории Винницы – именно в этот день войска 1-го Украинского фронта окончательно вытеснили из города немецко-фашистских захватчиков. Фотографии из коллекции Вальтера Френца позволяют увидеть город той эпохи.

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На фото – один из мостов через Южный Буг, поврежденная застройка и общий вид города на фоне боевых действий. Это важное свидетельство того, каким был украинский город в момент между оккупацией и освобождением. Позади – годы немецкого контроля и репрессий, впереди – тяжелый путь восстановления.

Освобождение Винницы стало частью Проскуровско-Черновицкой наступательной операции – масштабной боевой кампании, которая длилась с 16 по 20 марта 1944 года. Хотя направление на Винницу не считалось основным для советского командования, именно эта операция открыла путь дальше на запад, к стратегически важным транспортным и логистическим узлам.

Винница во времена Второй мировой войны: в сети показали уникальные кадры

Как отмечают историки, оборона Винницы была ожесточенной. Это объясняется не только расположением города, но и роковым приказом со стороны немецкого командования. По словам винницкого краеведа Николая Бабадженяна, в то время действовала концепция так называемых "городов-крепостей", объявленная Гитлером. Согласно ей, гарнизоны должны были держать оборону до последнего бойца, независимо от реальной боевой ситуации.

Винница во времена Второй мировой войны: в сети показали уникальные кадры
Винница во времена Второй мировой войны: в сети показали уникальные кадры

Согласно журналу боевых действий за 19 марта 1944 года, перед отступлением немецкие войска умышленно уничтожили ряд важных объектов: "Отходя из Винницы, противник взорвал и поджег заводские сооружения и жилые дома. С 14 до 16 часов были слышны сильные взрывы, видно несколько очагов пожаров".

Технику отступающие бросали прямо на дорогах. Очевидцы вспоминают, что Барское шоссе было сплошь завалено машинами – кое-где в пять рядов. Из огромной танковой группировки, которая обороняла город, вышло лишь несколько единиц техники.

К 19:00 20 марта город был полностью освобожден. Старая часть города пострадала больше всего – огонь и взрывы уничтожили здания, памятники, жилые кварталы.

Справка: Проскуровско-Черновицкая операция продолжалась с 4 марта до 17 апреля 1944 года. По ее результатам Красная армия продвинулась на 200–250 км на запад, освободив десятки городов, в том числе Винницу, Хмельницкий и Черновцы.

Также OBOZ.UA публиковал фотографии освобождения Винницы в 1944-м. Архивные фотографии, появившиеся в открытом доступе, позволяют увидеть важный момент собственными глазами – город в руинах, сожженные улицы, лица солдат, идущих сквозь пепел и дым.

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