В сети показали Ворохту в 30-х годах: цветные фото

Ворохта – один из популярных курортов украинских Карпат. Живописный горный поселок стоит посреди еловых лесов и привлекает немало туристов, которые ищут здесь покоя и отдыха от шумных городов.

Причем славу места для прекрасного отдыха Ворохта получила еще в 1930-х годах, когда была частью межвоенной Польши. Именно тогда это небольшое поселение превратилось в модное место отдыха для львовской интеллигенции, чиновников и офицеров. Как поселок выглядел в те времена, показал на цветных фотографиях Telegram-канал Hutsul Carpathian.

В те годы в Ворохте действовали пансионаты, санатории и деревянные виллы, построенные в гуцульском стиле. Именно их мы и видим на старинных снимках. Тогда в карпатский поселок приезжали "на климат" – дышать горным воздухом, лечить легкие, восстанавливать силы после городской суеты. Курорт имел даже собственную железнодорожную станцию, к которой ежедневно прибывали поезда из Львова и Кракова. Зимой здесь работали лыжные трассы, а летом – пешие маршруты через долины к Черногоре.

В центре поселка кипела жизнь: действовали кафе, небольшие гостиницы, магазины, фотосалон и даже кинотеатр. В вечерние часы на виллах звучала музыка – туристы танцевали под граммофон и смаковали гуцульские блюда. Местные жители продавали мед, брынзу, вышиванки и изделия из дерева, а еще работали проводниками для путешественников.

То время оставило в Ворохте особую атмосферу европейского курорта, сохранившуюся даже несмотря на войну и смену границ. И сегодня, прогуливаясь вдоль старых мостов и железнодорожного виадука, можно легко представить, как почти сто лет назад здесь пахло соснами, раздавался смех отдыхающих и тихо гудели поезда, которые везли новых гостей в сердце Карпат. Ведь с тех пор на этом горном курорте изменилось на самом деле не так много. Атмосфера Ворохты осталась той же.

