В сети показали Сорочинскую ярмарку в 70-х: колоритные фото

Сорочинская ярмарка в селе Большие Сорочинцы на Полтавщине – это настоящий символ украинской культуры, известный далеко за пределами страны. Ежегодно сюда съезжаются тысячи посетителей, чтобы почувствовать дух народных традиций, попробовать украинскую кухню и приобрести изделия мастеров.

Даже во времена СССР, в 1970-х годах это событие приобретало признаки массового культурно мероприятия, которое выходило далеко за пределы сельского формата. В сети обнародовали исторические фото.

Первые упоминания о Сорочинской ярмарке датируются XVIII веком. Благодаря выгодному расположению Великих Сорочинцев на пересечении торговых путей она быстро приобрела популярность среди купцов и ремесленников. Особую огласку ярмарке предоставила и литература – именно Николай Гоголь увековечил его в повести "Сорочинская ярмарка" из сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки".

С приходом советской власти ярмарочную традицию прервали – стихийную торговлю ликвидировали, все перешло под контроль кооперативов и государственных магазинов.

Но уже в 1966 году ярмарку начали возрождать. На нее съезжались фабрики, предприятия, мастера не только с Полтавщины, но и со всей Украины и даже из-за рубежа.

В 1970-х годах, несмотря на то, что ярмарочная площадь была лишь полем без инфраструктуры, люди приезжали сюда в поисках дефицитных товаров, одежды или бытовых вещей. Для многих это была возможность приобрести что-то особенное и одновременно прикоснуться к украинскому колориту.

Современная Сорочинская ярмарка превратилась в настоящий культурный праздник. Ежегодно в конце августа на площади более 16 гектаров собираются сотни мастеров, исполнителей и тысячи гостей. Здесь можно увидеть выставки народных ремесел, театрализованные представления, фольклорные концерты и почувствовать атмосферу праздника под открытым небом.

Исторические фото 1970-х напоминают нам, что даже во времена, когда в стране царил дефицит и контроль государства, украинцы стремились сохранять и возрождать свои традиции.

