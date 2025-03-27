В сети показали конный трамвай во Львове: фото начала XX ст.

Львов, город с богатой историей, может похвастаться не только архитектурными достопримечательностями, но и интересными фактами из прошлого. Одним из таких является появление конного трамвая, ставшего первым в Украине. Изображения этого вида транспорта, датируемые началом XX века, вызывают особый интерес среди любителей истории.

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С начала мая 1880 года по улицам Львова начал регулярно курсировать конный трамвай. Этот вид транспорта стал первым в Украине, а первая пробная поездка прошла еще в ноябре 1879 года.

В 1870-х годах Львов был большим городом с населением около 90 тысяч человек. Развитие железнодорожного сообщения требовало создания эффективного общественного транспорта, соединяющего вокзал с центром города.

Идея и первые попытки: строительство конного трамвая

Идея строительства конного трамвая во Львове возникла еще в 1868 году, но реализовать ее удалось только спустя несколько лет. Первые предложения поступили от частных лиц, но из-за отсутствия реалистичных планов они не были поддержаны.

Окончательно в необходимости строительства конного трамвая городские власти убедились во время Краевой полеводческой и промышленной выставки в 1877 году. Большое количество посетителей показало, что город нуждается в надежном общественном транспорте.

Контракт и маршруты: начало строительства

Концессионный договор на строительство конного трамвая был подписан в 1879 году, а маршруты были утверждены городским советом. Главная линия должна была соединить вокзал с площадью Цлова, а также планировалось строительство линии в Подзамче и Жовковскую рогачку.

Первые поездки: испытания и недостатки

Первая пробная поездка конного трамвая состоялась в ноябре 1879 года, но из-за неблагоприятных погодных условий и незавершенных работ, регулярное движение началось только в мае 1880 года. Первые же дни эксплуатации выявили недостатки конной тяги, в частности, необходимость подпрягания дополнительных лошадей на подъемах.

Развитие и популярность: увеличение пассажиропотока

Конный трамвай быстро стал популярен среди львовян и гостей города. Пассажиропоток постоянно рос, достигнув пика в 1894 году во время Галицкой выставки краевой.

Эксплуатация и замена: электрический трамвай

С развитием технологий конный трамвай начал устаревать, и в 1895 году началось строительство электрического трамвая. В 1906 году город выкупил предприятие конного трамвая, а в 1908 году его линии были электрифицированы.

Вагоны конного трамвая были частично переоборудованы для электрического трамвая, а кони были проданы.

Львовский конный трамвай стал первым в Украине и девятым в Австро-Венгрии. Он сыграл немаловажную роль в развитии города и стал частью его истории.

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