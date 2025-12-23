В моде был конструктивизм: опубликовано архивное фото Харькова в 30-х годах

Ранняя советская эпоха оставила в архитектуре городов довольно узнаваемый и весьма интересный след. Пытаясь отказаться от "излишеств" царской эпохи, архитекторы активно внедряли конструктивизм, и одним из главных его центров стал Харьков.

Так в Facebook-сообществе "Харьков это наша любовь" на днях опубликовали старое фото здания по адресу улица Сумская, 71, которое является ярким образцом такой архитектуры. Возвели его ориентировочно в начале 1930-х годов и сейчас оно является настоящим украшением пестрого городского ансамбля.

Идея конструктивизма заключалась в отказе от декоративности в пользу четких геометрических форм, открытых конструкций и логики пространства. Здание в конструктивизме должно было "работать" – отражать свое предназначение через форму, планировку и материалы, а не украшаться ради эстетики.

Именно это мы и видим в здании, которое было возведено по проекту архитектора В. Костенко и других авторов. Здание отличается асимметричным башнеобразным объемом с угловыми балконами, что является характерной чертой конструктивистской архитектуры 1920–30-х годов.

Когда-то здесь располагались помещения Центрального рабочего кооператива (Церобкооп), в частности кондитерская. Напротив был возведен дом-близнец, в котором тоже работали различные подразделения Церобкоопа. Сейчас оба дома являются жилыми. Они образуют заметные "ворота" с улицы Сумской на улицу Хвылевого.

