Ужгород в конце XIX века: в сети показали уникальные фото

В 1890-е годы Ужгород уже постепенно входил в модерную эпоху, и именно в это время развитие фотографии позволило зафиксировать город таким, каким его видели современники. Благодаря ранним фотографиям можно увидеть, как выглядела набережная реки Уж, узкие улочки старого центра и здания, которые формировали лицо города в конце XIX века.

Именно такие снимки опубликовали пользователи Facebook-сообщества "Историческое Закарпатье". На нем можно разглядеть город на Уже таким, каким он был в 1892 году

Исторически Ужгород тогда находился в составе Венгерского королевства в пределах Австро-Венгерской монархии. Город был административным центром Ужанского комитата и имел сравнительно небольшое население – всего несколько тысяч жителей. Несмотря на это, он постепенно развивался как региональный торговый и культурный центр.

На фотографиях конца XIX века можно увидеть благоустроенную набережную Ужа с аллеями и деревьями, каменные здания городских учреждений и церквей, а также старинный замок, который уже тогда был одной из главных достопримечательностей города. Вдоль реки появлялись новые дома, магазины и кафе, что свидетельствовало об оживлении городской жизни.

В этот период Ужгород постепенно модернизировался: прокладывались новые дороги, развивалась торговля, работали ремесленные мастерские и небольшие предприятия. Город оставался многонациональным – здесь жили венгры, русины, евреи, словаки, что влияло на его культурную атмосферу.

Опубликованные фотографии показывают Ужгород именно в этот важный исторический момент перехода от тихого провинциального городка к модерному городу. Именно в этот период он постепенно входил в новый век с модерной архитектурой, оживленными набережными и активной городской жизнью.

