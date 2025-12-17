Тысменица в 30-х годах: редкие старые фото Прикарпатья

Тысменица — это не просто городок на берегах реки Вороны, а настоящая живая легенда Станиславовской впадины. Официальной датой основания города считается 1062 год, что делает его одним из старейших поселений на Прикарпатье.

Видео дня

На протяжении веков Тысменица была мощным торговым узлом, который еще в 1448 году получил Магдебургское право, что способствовало бурному развитию ремесел. Особую славу городу принесли скорняки, чей цех официально объединился еще в конце XVI века, заложив основы будущей "меховой столицы" Украины.

История Тысменицы

Богатая армянскими, доминиканскими и древнерусскими традициями, Тысменица всегда отличалась своей мультикультурностью и устойчивостью перед нашествиями захватчиков. Сегодня же в сети Facebook появилась уникальная возможность увидеть этот город таким, каким он был почти столетие назад, благодаря обнародованной подборке редких архивных снимков польского фотографа Генрика Поддембского, которые были сняты в 1930-х годах.

На опубликованных кадрах перед зрителями предстает Тысменица межвоенного периода — эпохи, когда город еще сохранял свой аутентичный европейский облик. Среди фотографий особую ценность имеют изображения Доминиканской и Армянской церквей, которые были духовными центрами общины.

Также на снимках зафиксирован Народный дом Общества народной школы имени Юзефа Пилсудского и знаменитый каменный дом Собеского, подчеркивающие статус города как значительного культурного центра региона. Эти сооружения свидетельствуют о высоком уровне архитектурного мастерства того времени и богатстве тисменицкого наследия.

Отдельное внимание на старых фото привлекают виды окрестностей и панорамы, демонстрирующие уютные улочки города, где когда-то работали сотни сапожников и скорняков. Напомним, что именно в Тысменице в 1891 году заработала первая в Украине меховая фабрика, которая впоследствии стала ключевым предприятием отрасли во всей республике. Хотя в конце XIX века швейная промышленность испытывала серьезную конкуренцию со стороны империй-соседей, город смог трансформировать свои ремесленные традиции в современное производство.

Ретро-снимки позволяют почувствовать атмосферу того времени, когда Тысменица была не только промышленным центром, но и важным железнодорожным пунктом на линии Станислав — Бучач, соединявшей сердце Галичины с другими регионами.

Сегодня эти фотографии являются не только объектом ностальгии, но и важным историческим источником для краеведов и жителей Прикарпатья. Они напоминают о сложном пути города — от средневековых привилегий до трагических событий Второй мировой войны и героического сопротивления повстанческого подполья в 1944 году. Каждый кадр — это застывшее мгновение истории, которое помогает лучше понять идентичность современной Тысменицы.

OBOZ.UA предлагает посмотреть старые фото из Львова, показывающие как развивалась дорожная инфраструктура города.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.