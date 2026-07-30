Тернополь более 100 лет назад: каким был город в военное время. Фото

Тернополь во время Первой мировой войны превратился в настоящий театр военных действий. Однако к началу 1918 года все самое страшное осталось позади, и хотя город лежал в руинах, именно этот год стал для него началом восстановления и совершенно нового исторического периода.

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Каким разрушенным Тернополь увидел фотограф весной и летом 1918 года, показало Facebook-сообщество "Путешествие по старой границе". Позади остались три года российской оккупации, грабежи, поджоги и, наконец, катастрофическое отступление 1917 года. Тернопольское староство подсчитало убытки: 16 миллионов крон – астрономическая сумма, отражавшая масштабы того, что произошло с центральной частью города. Часть разрушений мы видим на этих фотографиях.

Когда в июле 1917 года русские отступали под ударами австро-немецких войск, они целенаправленно поджигали город. Горели целые кварталы, улицы превращались в пепелище. Пробитые крыши, истерзанные стены и даже разрушенные до фундамента дома – именно так выглядел город после отступления царской армии.

Австрийские и немецкие войска заняли Тернополь 25 июля 1917 года и увидели перед собой город, который предстояло восстанавливать практически с нуля. Центр был выжжен, железнодорожный вокзал разрушен, большинство жителей либо эвакуированы, либо разбежались. Впрочем, как видно, к весне 1918 года многие люди успели вернуться, а город начал налаживать жизнь.

Таким образом, 1918 год для Тернополя стал началом восстановления под австрийской властью и одновременно годом, когда эта власть доживала последние месяцы. Австрийская администрация пыталась восстановить городское хозяйство, наладить снабжение продовольствием и вернуть людей.

Сгоревшие кварталы расчищали, возводили временные постройки, налаживали деловую активность. Повседневная жизнь восстанавливалась медленно и мучительно: магазины вновь открывались, но товаров было мало, цены выросли, а мужчины в основном находились на фронте или в плену. Женщины, старики и дети брали на себя все – от ведения хозяйства до элементарного выживания.

Но 1918 год принес не только восстановление – он принес конец старого мира. В ноябре распалась Австро-Венгерская империя. В ночь на 1 ноября ученики украинской гимназии во главе с учителями заняли австрийские государственные учреждения в Тернополе. 13 ноября в Галичине провозгласили Западно-Украинскую Народную Республику. Уже с 22 ноября по конец декабря 1918 года в Тернополе разместились государственные учреждения ЗУНР – в частности, правительство, Государственный секретариат, возглавивший тернопольский адвокат Исидор Голубович. Город, лежавший в руинах, внезапно стал временной столицей нового государства.

За несколько месяцев 1918 года Тернополь прошел путь от разрушенного провинциального города под австрийским управлением до сердца молодой украинской республики. Этот год вместил в себя и восстановление, и крах империи, и рождение нового – все одновременно, в городе, где еще лежали пепелища от пожаров прошлого лета.

Ранее OBOZ.UA показывал быт австрийско-немецкой армии во время боев под Тернополем.

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