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Тернополь более 100 лет назад: каким был город в военное время. Фото

Юлия Потерянко
История городов Украины
3 минуты
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Тернополь летом 1918 года, когда самые страшные для города события Первой мировой войны уже остались позади
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Тернополь во время Первой мировой войны превратился в настоящий театр военных действий. Однако к началу 1918 года все самое страшное осталось позади, и хотя город лежал в руинах, именно этот год стал для него началом восстановления и совершенно нового исторического периода.

Каким разрушенным Тернополь увидел фотограф весной и летом 1918 года, показало Facebook-сообщество "Путешествие по старой границе". Позади остались три года российской оккупации, грабежи, поджоги и, наконец, катастрофическое отступление 1917 года. Тернопольское староство подсчитало убытки: 16 миллионов крон – астрономическая сумма, отражавшая масштабы того, что произошло с центральной частью города. Часть разрушений мы видим на этих фотографиях.

Тернополь в 1918 году.

Когда в июле 1917 года русские отступали под ударами австро-немецких войск, они целенаправленно поджигали город. Горели целые кварталы, улицы превращались в пепелище. Пробитые крыши, истерзанные стены и даже разрушенные до фундамента дома – именно так выглядел город после отступления царской армии.

Разрушения в центре Тернополя во время Первой мировой войны.

Австрийские и немецкие войска заняли Тернополь 25 июля 1917 года и увидели перед собой город, который предстояло восстанавливать практически с нуля. Центр был выжжен, железнодорожный вокзал разрушен, большинство жителей либо эвакуированы, либо разбежались. Впрочем, как видно, к весне 1918 года многие люди успели вернуться, а город начал налаживать жизнь.

Тернополь сильно пострадал от боевых действий.

Таким образом, 1918 год для Тернополя стал началом восстановления под австрийской властью и одновременно годом, когда эта власть доживала последние месяцы. Австрийская администрация пыталась восстановить городское хозяйство, наладить снабжение продовольствием и вернуть людей.

Несмотря на опасность, в городе оставалось немало людей.

Сгоревшие кварталы расчищали, возводили временные постройки, налаживали деловую активность. Повседневная жизнь восстанавливалась медленно и мучительно: магазины вновь открывались, но товаров было мало, цены выросли, а мужчины в основном находились на фронте или в плену. Женщины, старики и дети брали на себя все – от ведения хозяйства до элементарного выживания.

Центр Тернополя подвергся значительным разрушениям.

Но 1918 год принес не только восстановление – он принес конец старого мира. В ноябре распалась Австро-Венгерская империя. В ночь на 1 ноября ученики украинской гимназии во главе с учителями заняли австрийские государственные учреждения в Тернополе. 13 ноября в Галичине провозгласили Западно-Украинскую Народную Республику. Уже с 22 ноября по конец декабря 1918 года в Тернополе разместились государственные учреждения ЗУНР – в частности, правительство, Государственный секретариат, возглавивший тернопольский адвокат Исидор Голубович. Город, лежавший в руинах, внезапно стал временной столицей нового государства.

Люди торгуют на фоне руин.

За несколько месяцев 1918 года Тернополь прошел путь от разрушенного провинциального города под австрийским управлением до сердца молодой украинской республики. Этот год вместил в себя и восстановление, и крах империи, и рождение нового – все одновременно, в городе, где еще лежали пепелища от пожаров прошлого лета.

Ранее OBOZ.UA показывал быт австрийско-немецкой армии во время боев под Тернополем.

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