Старый Львов: в сети показали атмосферные фото

Львов – это уникальный город, где каждый камень мостовой дышит историей и хранит отголоски многих европейских культур. Основанный королем Даниилом Галицким, он пережил эпохи расцвета империй и стал настоящим центром интеллектуальной и художественной жизни Восточной Европы.

Видео дня

Город Льва известен своей невероятной архитектурой, которая сочетает готику, ренессанс, барокко и классицизм в единый неповторимый ансамбль. Именно здесь в свое время появилась первая в Украине газета, заработала первая железная дорога и была изобретена керосиновая лампа.

Львовяне всегда гордились своей особой кофейной культурой и аристократическими манерами, которые выделяли город среди других. Даже сегодня Львов остается символом несокрушимости и культурного величия, притягивая исследователей своей загадочностью.

Архивные фото были опубликованы в сообществе Путешествие Старым Границей на платформе Facebook. На одном из снимков 1910 года зафиксирован дом на углу улиц Краковской и Армянской, который впоследствии рухнул в 1922 году.

Другая фотография показывает рабочих, укладывающих дорожное покрытие вблизи здания на улице Саксаганского.

Армянская улица – одна из древнейших во Львове

Армянская улица сформировалась одновременно с появлением средневекового Львова в пределах оборонительной стены и считается одной из древнейших в городе. Она простиралась от Краковской улицы до застройки Доминиканского монастыря и со временем меняла свои границы и названия. В разные исторические периоды отдельные ее отрезки имели названия Пекарская, Тринитарская, Академическая и Университетская. Застройка XVI–XVIII веков преимущественно состояла из двух- и трехэтажных каменных домов, а с конца XVIII века появились и четырехэтажные здания. Частые пожары неоднократно заставляли жителей отстраивать улицу почти заново.

Центральной архитектурной доминантой Армянской улицы является Армянский кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, возведенный в XIV веке на средства армянских купцов.

Храм неоднократно перестраивался, соединив в своей архитектуре черты ренессанса, барокко, историзма и ар-деко. Рядом с собором сохранились элементы бывшего армянского кладбища, старинные надгробия и скульптура Богородицы XVII века. Колокольня храма, построенная в XVI веке, до сих пор остается важной частью городского силуэта.

OBOZ.UA предлагает посмотреть фотографии древнего Львова.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.