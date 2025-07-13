Старый Луганск: в сети показали архивные кадры украинского города

Первые упоминания о поселении на территории современного Луганска датируются серединой XVIII века. Именно тогда здесь возникло казацкое село Каменный Брод.

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В сети появились архивные фотографии старого Луганска, которые иллюстрируют различные этапы развития города в XX веке. Снимки позволяют проследить трансформацию Луганска – от промышленного центра эпохи индустриализации до послевоенного восстановления и советской урбанистики.

На этих землях был основан Луганский литейный завод, который стал началом формирования рабочего поселка. Предприятие производило артиллерийское вооружение для Черноморского флота и сыграло значительную роль во время Крымской войны.

На протяжении XIX века Луганск активно развивался как мощный промышленный центр. В городе открылись чугунолитейные и паровозостроительные заводы, разворачивалось машиностроение. Важным толчком к росту стало строительство железной дороги – Луганск постепенно превратился в стратегический транспортный узел.

В начале XX века город стал одним из главных индустриальных центров Украины, сосредоточив в себе мощности металлургии, тяжелой промышленности и машиностроения.

В период освободительной борьбы Луганск входил в состав Украинской Народной Республики как часть административной единицы под названием Половецкая земля, центром которой был Бахмут. Однако уже во время советско-украинской войны 1918–1919 годов город захватили большевистские войска. На окраинах начало формироваться повстанческое движение, однако оно было быстро подавлено, и Луганск окончательно оказался под контролем советской власти.

В 1935 году город получил новое название Ворошиловград. Во время Второй мировой войны Луганск пережил немецкую оккупацию (1942–1943), сопровождавшуюся жестокими преступлениями и масштабными разрушениями.

В 1990 году городу вернули историческое название – Луганск.

Сегодня историю города можно увидеть не только в архитектуре, но и в редких архивных фотографиях XX века, которые сохранили атмосферу Луганска прошлой эпохи.

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