Старые фото Украины: в сети показали, какими были раньше водонапорные башни

Водонапорные башни являются частью инфраструктуры многих городов и поселков. Это сложные инженерные сооружения, предназначенные для регулирования напора и обеспечения стабильного водоснабжения, а также для хранения резервного запаса воды.

Водонапорная башня – это гидротехническое сооружение, состоящее из бака для воды (резервуара), расположенного на высокой опоре. Высота размещения бака позволяет использовать гравитацию для создания необходимого давления в водопроводной сети.

Когда потребление воды низкое (например, ночью), насосы закачивают воду в бак. Когда потребление растет (утром или вечером), вода из бака самотеком поступает в сеть, поддерживая стабильное давление.

В случае аварийных ситуаций на водозаборе или насосной станции башня обеспечивает временный запас воды, что позволяет избежать полного прекращения водоснабжения.

Башни позволяют насосам работать в более равномерном режиме, уменьшая количество их включений и выключений, что экономит электроэнергию и продлевает срок службы оборудования.

Конструктивно башни могут быть очень разными: от простых металлических цилиндров на опорах до архитектурно изысканных сооружений из кирпича или железобетона. Объем бака зависит от потребностей населенного пункта и может колебаться от нескольких десятков до тысяч кубометров.

Появление водонапорных башен в Украине тесно связано с развитием централизованного водоснабжения, которое начало активно развиваться в конце XIX – начале XX века.

Первые системы централизованного водоснабжения начали появляться в крупных городах, таких как Киев, Одесса, Харьков, Львов. Это было вызвано ростом городов, потребностью в повышении санитарных условий и противопожарной безопасности. Водонапорные башни стали ключевым элементом этих систем.

Строительство водопроводов и башен распространилось на меньшие города и железнодорожные узлы в XX веке. Часто башни возводились вблизи железнодорожных станций для обеспечения паровозов водой. Их дизайн был функциональным, но иногда имел элементы модерна или историзма.

Сегодня в Украине существуют тысячи водонапорных башен, которые являются свидетелями разных эпох развития инфраструктуры.

Государственная научная архитектурно-строительная библиотека имени В.Г. Заболотного в соцсети Facebook поделилась фотографиями старых водонапорных башен из разных уголков Украины:

Башня в Почаеве

Башня в г. Тальном

Башня в пгт Вишневое

Башня в пгт Ерки

Башня в с. Малиевка

Башня в с. Сердюковка

Башня в г. Умань

Башня в с. Чернобаевка

Башня в г. Кропивницкий

