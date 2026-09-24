Старые автобусы, каштаны и тихие улицы: в сети показали архивные кадры Черкасс

Пережив сложные послевоенные годы, Черкассы вступили в период настоящего урбанистического взрыва. Город, получивший статус областного центра лишь в 1954 году, стремительно догонял его во всем – в промышленности, архитектуре и масштабах застройки.

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Пока здесь разрастались химические гиганты "Азот", "Химволокно" и "Химреактив", население Черкасс росло, а значит, развивалась и инфраструктура. Здесь возникали не только жилые кварталы, но и появлялись магазины, гостиницы, вокзалы и т. д. Какими были Черкассы в 1960–70-е годы, показали на винтажных фото в Facebook-сообществе "ЧеркассыИНФО – ПУЛЬС ТВОЕГО ГОРОДА".

Конечно, советский строительный энтузиазм нанес городу непоправимый ущерб. Так, во время возведения мемориального комплекса "Холм Славы" снесли Свято-Троицкий храм и уничтожили археологическое городище на Замковой горе. Холм буквально насыпали заново, и культурный слой тысячелетней давности исчез под землёй навсегда.

Но кое-что уцелело – и именно эти здания сегодня являются живой памятью о дореволюционных Черкассах. Дом Цибульских на улице Крещатик – самое старое здание в городе, построенное братьями-купцами еще в 1852 году. Первоначально частично деревянное, в 1890-х годах оно было перестроено в трехэтажное каменное здание и долгие годы оставалось самым высоким сооружением города. Тарас Шевченко посещал этот дом в 1859 году – сейчас здесь находится Музей Кобзаря.

Неподалеку уцелел и впечатляющий Голубой дворец, как в народе называют бывшую гостиницу "Славянский". Он был построен в конце XIX века для купца Скорины по проекту архитектора Владислава Городецкого. Здание сочетает в себе классицизм, модерн и мотивы ближневосточной архитектуры. Даже сегодня это сооружение выглядит настоящей жемчужиной Черкасс. Особенно на фоне советской застройки, выросшей по соседству.

Советская эпоха оставила свои следы на карте города. Магазины "Юность" и "Рубин" стали для горожан 1960–70-х годов тем, чем были фирменные магазины в любом областном центре СССР – местами, куда ходили не только за товаром, но и просто посмотреть и побыть среди людей.

Рынок "Колхозный", или, как его прозвали в народе, "Шайба", является одним из самых интересных образцов советского архитектурного модернизма в Украине. Киевская архитекторка Алла Анищенко спроектировала его в виде идеального круга диаметром 52 метра: конструкция держится на системе металлических тросов и сетки, заполненной треугольными железобетонными плитами весом по полтонны каждая – вместе они образуют узор, напоминающий пчелиные соты, и обеспечивают равномерное освещение и вентиляцию по всей площади в 9382 квадратных метра.

Речной вокзал, стоящий на берегу Днепра еще с 1846 года, в советские десятилетия переживал свое второе рождение. Кременчугское водохранилище, созданное в 1961 году после строительства ГЭС, превратило черкасский берег в часть большой водной артерии, и речной вокзал вновь стал важным транспортным узлом.

Привокзальная площадь формировалась как парадные ворота города – с характерной для той эпохи монументальностью и стремлением произвести впечатление. Гостиница "Турист" выросла здесь же рядом – типичный представитель советского гостиничного строительства, где функциональность явно преобладала над комфортом, но для города это была важная инфраструктура.

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