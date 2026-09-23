Каким было Ровно в 70-е: архивные фото

В сети появились архивные фотографии Ровно, сделанные в 1970-х годах. На старых снимках можно увидеть городские улицы, дома, транспорт и повседневную жизнь города более полувека назад.

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ХХ век принес Ровно масштабные изменения. Город пережил две мировые войны, оккупацию и значительные разрушения. После Первой мировой войны Ровно оказалось в составе Польши, а после Второй мировой – Украинской ССР.

Именно в послевоенные десятилетия город начал стремительно расти. Увеличивалось население, строились новые жилые кварталы, расширялась транспортная инфраструктура и открывались промышленные предприятия.

В 1970-х годах Ровно уже существенно отличалось от довоенного города. Появлялись новые многоэтажные дома и целые жилые массивы, менялись центральные улицы, а вместе с ростом населения развивался общественный транспорт.

Одним из заметных изменений стал троллейбус. Первые троллейбусы вышли на улицы Ровно в 1974 году, а впоследствии сеть маршрутов начала расширяться.

В этот период Ровно превращалось в крупный промышленный центр. В городе работали льнокомбинат, завод высоковольтной аппаратуры, завод тракторных запчастей, предприятие "Ровноазот" и другие производства. Они обеспечивали работой тысячи людей и влияли на дальнейший рост города.

Развивалось и авиасообщение. В 1970-х годах в Ровно заработал новый аэровокзальный комплекс, рассчитанный на обслуживание значительно большего количества пассажиров.

Архивные фотографии позволяют увидеть Ровно таким, каким его помнят старшие поколения горожан: с автомобилями и троллейбусами того времени, широкими улицами, новостройками и еще совсем молодыми районами, которые сегодня давно стали привычной частью городского пространства.

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