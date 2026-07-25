Считался одним из самых современных: каким был речпорт в Черкассах более 60 лет назад. Фото

Черкасский речной порт, который в свое время считался одним из самых современных, вырос из небольшой пристани на Днепре. Сначала через него перевозили преимущественно грузы, необходимые для строительства города и области, поэтому объемы перевалки оставались сравнительно небольшими.

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Ситуация изменилась в 1986 году. Архивные фотографии показывают, как он выглядел более 60 лет назад и как менялся вместе с городом на протяжении второй половины XX века.

В 1986 году через Черкасский речной порт начали отправлять во Вьетнам и Индию произведенный в городе карбамид. Впоследствии порт также использовали для перевалки леса в Турцию и черкасского торфа во Францию.

В 1990-х годах баржами через порт доставляли сахарный тростник из Бразилии. Сырье поступало на Черкасский сахарно-рафинадный завод, где его перерабатывали в сахар.

Черкассы, известные с конца XIV века, расположены на высоком правом берегу Днепра. Впоследствии окружающую территорию превратили в Кременчугское водохранилище. Это послужило толчком к строительству уникального моста-плотины, который является одним из самых длинных в Украине.

В то же время интенсивная урбанизация советского периода нанесла значительный ущерб исторической среде города. Один из наиболее показательных примеров пришелся на начало 1960-х годов.

На Замковой горе вместо исследования и сохранения остатков Черкасского замка и окружающих культурных слоев уничтожили Свято-Троицкий храм. Остатки городища сравняли с землей, а на этом месте насыпали холм для создания мемориального комплекса "Холм Славы". В результате этих работ город лишился неисследованного археологического пласта и уникального природного рельефа.

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