Ровно в 80-х: в сети показали кадры потопа в городе

Для города Ровно подтопления после сильных дождей – явление отнюдь не новое и даже в некоторой степени привычное. Город страдает от этой проблемы уже как минимум несколько десятилетий, и современные ливни порой создают почти такие же картины, как и на архивных фотографиях.

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Фотографии, свидетельствующие о том, что дожди сильно затопляют город уже давно и проблема никуда не девается, были опубликованы в Facebook-сообществе "Старый город. Исторические Ровно". Снимки сделал фотограф Анатолий Похилюк примерно в первой половине 1980-х годов. На кадрах видна низменная часть города и грузовики, колеса которых почти наполовину скрылись в воде.

Причина в значительной степени связана с городской системой водоотведения. Основная часть ливневой инфраструктуры была построена еще в 1960–1970-х годах. С тех пор Ровно значительно разрослось: увеличилась площадь застройки, стало больше дорог, тротуаров и других твердых поверхностей, из-за которых дождевая вода не может нормально впитываться в землю. Старая система просто не рассчитана на тот объем воды, который во время интенсивного ливня попадает в нее.

К тому же в этой части города используется смешанная канализация – в одну систему попадают и бытовые, и дождевые стоки. Во время сильного ливня она быстро перегружается. Дополнительной проблемой становится мусор, который забивает ливнеприемники и решетки. В результате вода не успевает уйти в коллекторы и остается на улицах, особенно в низинах.

Одним из самых известных очагов подтоплений на протяжении многих лет остается район улиц Вячеслава Чорновола и Степана Бандеры. Среди других проблемных мест коммунальщики называли перекресток Киевской и Данила Галицкого, участок возле третьей поликлиники на улицах Макарова – Князя Острожского, район Княгини Ольги – Жуковского и перекресток Коновальца – Богоявленской. После сильных ливней эти места требуют особого внимания.

Пока что город борется с последствиями в первую очередь с помощью обслуживания существующей системы: коммунальщики регулярно прочищают решетки, промывают коллекторы и следят за участками, где вода скапливается чаще всего. Но этого достаточно лишь для того, чтобы система работала в пределах своих возможностей. Если же за короткое время выпадает очень много осадков, старая инфраструктура все равно может не справиться.

В то же время в Ровно уже перешли от разговоров о проблеме к конкретным инфраструктурным проектам. В мае 2026 года на улице Драгоманова началась реконструкция сетей водоотведения поверхностных вод. Проект охватывает также улицы Вячеслава Чорновола и 16 Июля и призван снизить риск подтопления центральной части города.

В городских планах предусмотрены и другие работы: в частности, строительство закрытого ливневого коллектора на перекрестке бульвара Богдана Хмельницкого и улицы Защитников Мариуполя, а также расчистка водоотводного коллектора в районе Холма Славы.

Поэтому фотографии 1980-х годов показывают не просто отдельное старое наводнение. Они напоминают о проблеме, с которой сталкивается далеко не первое поколение жителей Ровно. Система водоотведения постепенно модернизируется, но полностью избавиться от подтоплений можно будет только после более масштабной реконструкции городской инфраструктуры.

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