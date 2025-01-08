Ровно 50 лет назад не узнать: раритетные фото города

ХХ век для Ровно стал временем кардинальных перемен, войн, оккупаций и возрождения. Город пережил бурное развитие, индустриализацию и смену политических режимов. В начале ХХ века Ровно было типичным городом того времени с развитой торговлей, промышленностью и культурной жизнью.

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После Первой мировой войны Ровно вошло в состав Польши. Вторая мировая война стала трагедией для Ровно – город испытал значительные разрушения, а оккупация привела к массовым расстрелам мирного населения. После войны Ровно вошло в состав Украины. В сети обнародовали раритетные фото города середины прошлого столетия.

Раритетные фото были обнародованы в издании "Искусство" 1976 года. Характерной чертой советского восстановления стала массовая застройка типичными многоэтажками, которые до сих пор являются доминантой в архитектурном виде многих микрорайонов. В 1970-х в Ровно построили первый 14-этажный дом.

Население увеличивалось за счет в том числе и трудовой миграции. Строились новые районы, запустили троллейбусное движение по городу, а также начал функционировать аэровокзал международного класса.

1970-е и 1980-е годы стали периодом активного развития и восстановления Ровно. Открылись крупные предприятия: Ровенский льнокомбинат, химическое предприятие "Азот", Ровенский газоразрядный завод, завод высоковольтной аппаратуры, завод тракторных запчастей. Эти предприятия обеспечивали рабочими местами тысячи людей и способствовали развитию города.

Авторами фотографий являются фотографы В. Д. Стельмах, Г.Г. И. Угринович, К. П. Закалюка, П. Д. Здоровило.

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