Разрушений было много: в сети показали послевоенный Тернополь

Тернополь претерпел катастрофические разрушения во время Второй мировой войны, особенно в ходе ожесточенных боев весной 1944 года, когда советские войска штурмовали город, который немецкие силы превратили в "цитадель" или "ворота в Европу".

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По разным источникам, было уничтожено от 60% до более 85% зданий города. Из 4211 довоенных зданий (жилых, административных, культурно-бытовых) 2490 были разрушены до основания, а остальные нуждались в капитальном ремонте. Исторический центр Тернополя был разрушен почти полностью.

Недавно в социальных сетях появились уникальные фотографии послевоенного Тернополя, сделанные в 1944 году. Эти архивные кадры (часть из них снята с самолета) позволяют осознать масштабы разрушений, которым подвергся город во время Второй мировой войны.

Фотографии, опубликованные пользователем Фейсбук Александром Столяровым, являются не только историческим свидетельством, но и напоминанием о трагических страницах прошлого. Они вызывают глубокие эмоции, демонстрируя, каким испытанием стало восстановление мирной жизни.

Александр Столяров, публикуя эти уникальные фотографии, стремился передать читателям атмосферу послевоенного Тернополя и масштабы катастрофы. Некоторые снимки, сделанные с самолета в 1944 году, позволяют увидеть город с высоты, демонстрируя ужасные разрушения. "Страшно смотреть издалека! А вблизи... еще страшнее!", – делится своими впечатлениями автор, подчеркивая глубину трагедии, постигшей Тернополь. Эти фотографии являются ценным документальным свидетельством, отражающим горькие реалии того времени.

Мужчина также рассказал, что значительная часть города после войны была заминирована. Это создавало постоянную угрозу для жизни местных жителей. Даже спустя много десятилетий в центре города время от времени находят неразорвавшиеся снаряды.

Несмотря на все усилия саперов, полностью разминировать город было невозможно. Это приводило к трагическим последствиям: люди погибали, неожиданно натыкаясь на смертоносные находки.

Советская статистика замалчивала истинное количество таких случаев, что свидетельствует о попытках скрыть полный масштаб трагедии и количество жертв среди мирного населения.

Опубликованные фотографии и рассказы являются важным вкладом в сохранение исторической памяти о послевоенном Тернополе. Они позволяют современным поколениям лучше понять, через какие испытания прошли их предки, и какую цену пришлось заплатить за мирное небо.

OBOZ.UA также предлагает посмотреть редкие фото Тернополя, которые помогают реконструировать элементы городского ландшафта середины прошлого века.

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