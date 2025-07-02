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Разрушений было много: в сети показали послевоенный Тернополь

Елена Былим
История городов Украины
3 минуты
1,0 т.
Разрушений было много: в сети показали послевоенный Тернополь

Тернополь претерпел катастрофические разрушения во время Второй мировой войны, особенно в ходе ожесточенных боев весной 1944 года, когда советские войска штурмовали город, который немецкие силы превратили в "цитадель" или "ворота в Европу".

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По разным источникам, было уничтожено от 60% до более 85% зданий города. Из 4211 довоенных зданий (жилых, административных, культурно-бытовых) 2490 были разрушены до основания, а остальные нуждались в капитальном ремонте. Исторический центр Тернополя был разрушен почти полностью.

Недавно в социальных сетях появились уникальные фотографии послевоенного Тернополя, сделанные в 1944 году. Эти архивные кадры (часть из них снята с самолета) позволяют осознать масштабы разрушений, которым подвергся город во время Второй мировой войны.

Разрушений было много: в сети показали послевоенный Тернополь

Фотографии, опубликованные пользователем Фейсбук Александром Столяровым, являются не только историческим свидетельством, но и напоминанием о трагических страницах прошлого. Они вызывают глубокие эмоции, демонстрируя, каким испытанием стало восстановление мирной жизни.

Разрушений было много: в сети показали послевоенный Тернополь

Александр Столяров, публикуя эти уникальные фотографии, стремился передать читателям атмосферу послевоенного Тернополя и масштабы катастрофы. Некоторые снимки, сделанные с самолета в 1944 году, позволяют увидеть город с высоты, демонстрируя ужасные разрушения. "Страшно смотреть издалека! А вблизи... еще страшнее!", – делится своими впечатлениями автор, подчеркивая глубину трагедии, постигшей Тернополь. Эти фотографии являются ценным документальным свидетельством, отражающим горькие реалии того времени.

Разрушений было много: в сети показали послевоенный Тернополь

Мужчина также рассказал, что значительная часть города после войны была заминирована. Это создавало постоянную угрозу для жизни местных жителей. Даже спустя много десятилетий в центре города время от времени находят неразорвавшиеся снаряды.

Разрушений было много: в сети показали послевоенный Тернополь
Разрушений было много: в сети показали послевоенный Тернополь

Несмотря на все усилия саперов, полностью разминировать город было невозможно. Это приводило к трагическим последствиям: люди погибали, неожиданно натыкаясь на смертоносные находки.

Разрушений было много: в сети показали послевоенный Тернополь
Разрушений было много: в сети показали послевоенный Тернополь

Советская статистика замалчивала истинное количество таких случаев, что свидетельствует о попытках скрыть полный масштаб трагедии и количество жертв среди мирного населения.

Разрушений было много: в сети показали послевоенный Тернополь
Разрушений было много: в сети показали послевоенный Тернополь

Опубликованные фотографии и рассказы являются важным вкладом в сохранение исторической памяти о послевоенном Тернополе. Они позволяют современным поколениям лучше понять, через какие испытания прошли их предки, и какую цену пришлось заплатить за мирное небо.

Разрушений было много: в сети показали послевоенный Тернополь
Разрушений было много: в сети показали послевоенный Тернополь

OBOZ.UA также предлагает посмотреть редкие фото Тернополя, которые помогают реконструировать элементы городского ландшафта середины прошлого века.

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