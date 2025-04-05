Построили в 1866 году: каким был когда-то вокзал Ивано-Франковска. Фото

Ивано-Франковск – это важный железнодорожный узел, где сходятся разные направления сообщения. Главная железнодорожная станция города имеет богатую историю, связанную с развитием региона и его связями с другими городами. Ее архитектура претерпевала изменения, отражая разные эпохи в истории железнодорожного строительства.

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Железнодорожный вокзал в Станиславове (старое название Ивано-Франковска) был построен в 1866 году. Эта дата высечена на металлических столбах на перроне. Он появился раньше вокзалов в таких крупных городах, как Киев и Харьков, что подчеркивает важность города на железнодорожной карте того времени. Сначала при строительстве вокзала были использованы элементы мавританского стиля, что отличало его от других сооружений.

OBOZ.UA предлагает вспомнить историю франковского вокзала и посмотреть исторические фотографии, которые покажут, как он изменился со времени создания и по сей день.

Первый поезд и расширение сообщения

Первый поезд прибыл на вокзал 1 сентября 1866, соединив Львов и Черновцы. Остановка в Станиславе длилась 47 минут, позволяя пассажирам познакомиться с новой железнодорожной станцией. Впоследствии, в 1890-х годах, Станислав превратился в важный железнодорожный узел, из которого поезда отправлялись в пять направлений, сочетая город с разными частями тогдашней Австро-Венгрии.

Электрификация и реконструкция

Ивано-Франковский вокзал стал первым зданием в городе, где было установлено электрическое освещение. В 1897 году немецкая фирма "Сименс и Гальске" осуществила электрификацию не только здания вокзала, но и площади перед ним, перронов и мастерских. В начале XX века возникла потребность в расширении вокзала, поскольку старое здание уже не могло вместить растущее количество пассажиров.

Новый вокзал в стиле неоренессанс

Реконструкция вокзала началась в 1906 году под руководством венского архитектора Эрнеста Баудиша. В 1909 году было открыто новое здание, построенное в стиле неоренессанс. Вестибюль вокзала стал значительно больше, а фасад здания – длиннее. Это сооружение отличается большим куполом, который является архитектурной доминантой и виднеется с разных точек города.

Утраченные элементы и последующие изменения

Сначала над куполом вокзала находилась скульптура крылатой богини, но она была утрачена после 1920-х годов и не была восстановлена. Также исчезли часы, которые когда-то украшали вход в центральный зал. Позже, в 1999 и 2014 годах, вокзал подвергся дальнейшим реконструкциям и ремонтам, направленным на обновление здания и улучшение удобств для пассажиров.

Ивано-Франковский вокзал играет немаловажную роль в транспортной инфраструктуре региона. Это место пересадки на междугородные и пригородные автобусные маршруты, соединяющие город с Карпатами и другими регионами. Вокзал принимает и отправляет как конечные, так и транзитные поезда.

OBOZ.UA ранее публиковал исторические фото из Ивано-Франковска, снятые с высоты.

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