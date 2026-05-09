Полтава в 60-х: в сети показали уникальное видео

В соцсети Facebook обнародовали архивное видео ТРК "Лтава", позволяющее жителям и гостям города заглянуть в прошлое и увидеть Полтаву более шестидесяти лет назад. Главным объектом съемки стала знаковая транспортная развязка, которая в то время только недавно получила свое советское название в честь генерала Зыгина.

На кадрах четко зафиксированы тогдашние здания, характерный общественный транспорт и редкие для той эпохи автомобили и мотоциклы.

Особую ценность имеют изображения прохожих в одежде 60-х годов и большое количество зеленых насаждений, которыми всегда славился город. Это видео не только вызывает ностальгию, но и служит важным историческим документом, иллюстрирующим развитие областного центра в середине прошлого века.

На кадры попали автобусы и троллейбусы, которые курсировали по улицам. Также можно заметить водителей мотоциклов.

Площадь Зыгина (Киевская)

Локация, попавшая в объектив неизвестного оператора, имеет долгую историю, которая началась на пересечении стратегических путей. Площадь сформировалась естественным образом как узел дорог, ведущих на Зеньков, Решетиловку и Кременчуг. Из-за своей ключевой роли в логистике города ее первым официальным названием была Транспортная.

Новый этап в жизни площади начался в 1957 году, когда здесь установили памятник Алексею Зыгину, а уже с 1962 года за местом официально закрепили его имя. Лишь недавно, 19 мая 2023 года, в рамках процесса деколонизации, площадь была переименована в Киевскую, что подчеркивает ее близость к Киевскому железнодорожному вокзалу.

Сегодня площадь Киевская остается одной из важнейших точек Киевского района Полтавы. Она соединяет улицы Решетиловскую и Троллейбусную, продолжая выполнять свою историческую функцию главного транспортного хаба города, хотя ее внешний вид существенно изменился по сравнению с романтическими 60-ми годами.

