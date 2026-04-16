Почти 80 лет назад: в сети показали редкое фото Полтавы

Во времена СССР продовольственный дефицит был тотальным, поэтому сельскохозяйственные выставки, куда привозили свежие продукты из колхозов, семена для огородов и другие товары, становились настоящим событием. Как они выглядели и сколько людей собирали, можно увидеть на старом фото украинского города Полтава.

Видео дня

Кадр, сделанный в 1949 году на такой выставке, опубликовала Facebook-страница "Старая Полтава". Оригинал хранится в Полтавском областном госархиве. Послевоенный голод на тот момент уже прошел, но ситуация с продовольствием все еще была очень сложной, поэтому такие события вызвали настоящий ажиотаж.

На фото мы видим несколько стендов с информацией, возле которых собралось не так много людей, и целые толпы в глубине, где находятся павильоны и киоски с продукцией. Поскольку такие выставки часто приурочивали к праздникам или выходным, они превращались не только в торговую площадку, но и в настоящее общественное событие, где люди могли пообщаться и пополнить домашние запасы.

Место, где проходит выставка на этом фото, тоже довольно знаковое – это современная Театральная площадь Полтавы. Она сформировалась как одно из центральных общественных пространств города еще в XIX веке. Ее развитие тесно связано с театральной жизнью: именно здесь появились первые стационарные сцены, а затем — здание театра. В разные периоды оно меняло вид и функции — от места ярмарок и собраний до культурного центра, где проходили спектакли, концерты и городские события.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.