Одесса в 90-х: в сети показали старые фото

Девяностые годы почему-то принято вспоминать, как опасное и мрачное время. Хотя на самом деле это был также период небывалой свободы и множества возможностей, и южный портовый украинский город Одесса чувствовал это на себе сполна.

Какой она была в то десятилетие, показали на фотоснимках, опубликованных в Facebook-сообществе "Старая Одесса". На первой фотографии мы видим необычный зимний пейзаж с заснеженным Приморским бульваром и памятником дюку де Ришелье, а на другом – круизный лайнер, пришвартованный у Морского вокзала.

Одесский порт в девяностых переживал непростую трансформацию. Он оставался стратегическим объектом и главными воротами города в мир, но новые экономические реалии заставили его работать по другим правилам. Изменились маршруты, появились частные компании, активизировалась внешняя торговля. Именно поэтому старые фото Морвокзала вызывают у людей такую ностальгию – сейчас это место имеет совсем другой вид.

Что касается площади, на которой стоит памятник Дюку, ее ансамбль в городе берегут, ведь она является одним из главных символов Одессы. Бронзовая скульптура, посвященная первому одесскому градоначальнику дюку Арману Эмманюэлю дю Плесси, герцогу де Ришелье, была первым памятником в городе и до сих пор остается любимым местом прогулок одесситов и гостей Южной Пальмиры.

