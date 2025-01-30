Народное вече и подписание Акта воссоединения ЗУНР и УНР: каким был Ивано-Франковск в 1918-19 годах. Фото

Более ста лет назад Ивано-Франковск, тогдашний Станиславов, стал свидетелем знаковых событий, сыгравших важную роль в борьбе Украины за независимость и соборность. Город был не только центром культурной и политической жизни Галиччины, но и местом, где принимались судьбоносные решения, повлиявшие на ход украинской истории.

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В 1918 году Ивано-Франковск, тогда еще Станиславов, стал важным центром национальных движений Западной Украины. Одним из выдающихся событий того времени стала огромная манифестация, которая состоялась 3 марта 1918 в поддержку провозглашения независимости Украинской Народной Республики (УНР). Станислав, увлеченный патриотическим духом, стал центром борьбы за украинскую самостоятельность.

Народное вече в Станиславе

Тысячи жителей города собрались перед Кафедрой на молебне, где епископ Григорий Хомышин произнес патриотическую речь. После этого состоялось шествие, которое охватило центральные улицы города. По оценкам, в манифестации приняло участие более 50 тысяч человек, что стало беспрецедентным для того времени. Требование к Австрии ратифицировать Берестейский мир и признать независимость Украины стало ключевым моментом этого мероприятия.

Роль Станиславова в Украинской национальной революции

На фоне растущей активности украинского движения в Станиславове появились новые органы власти, в частности, Украинский Национальный Совет, ставший главным законодательным органом Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР). Заседание совета, состоявшееся в 1918 году, стало важным шагом к государственному возрождению на этих землях. Впоследствии, в январе 1919 года, здесь было провозглашено Соединение между ЗУНР и УНР.

3 января 1919 г. в Ивано-Франковске, на заседании Совета была принята важная резолюция о соединении обеих украинских республик. Это стало символом единства украинских земель и стремления к независимому государству. Во время торжественного заседания, сопровождавшегося военным парадом, было провозглашено, что Западная Украина объединяется с Приднепровской Украиной в одно суверенное государство.

В 1919 году гостиница "Одесса" стала центром деятельности правительства ЗУНР. Здесь заседали представители новообразованного государства, а также работали члены правительства и дипломаты. Ивано-Франковск стал важным административным центром, где решались вопросы не только внутренней политики, но и взаимодействия с международными партнерами.

Ивано-Франковск в 1918-1919 годах был не только политическим центром, но и важным центром культурной и общественной жизни. Здесь активно работали украинские театры, музыкальные коллективы, издательские организации. Город стал важным культурным центром Галиччины, где проходили многочисленные мероприятия, выступления и собрания, способствовавшие развитию национального сознания.

Станиславов, а затем Ивано-Франковск, находился на передовой исторических изменений, которые определяли судьбу Западной и Приднепровской Украины. Город стал не только политическим центром, но и местом, где сохранялось национальное достоинство и вера в будущее великой украинской нации.

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