Мариуполь в 50-х: в сети показали архивные фото

Город Мариуполь, который сейчас находится в российской оккупации, имеет богатую и давнюю историю, которая уходит своими корнями в XVI век. Его основали украинские казаки как сторожевой пост, который впоследствии превратился в крепость для защиты от набегов.

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В 1778 году, после запрета казачества, на этом месте основали уездный город Павловск, который затем получил название Мариуполь – "город Марии". В 1950-х годах Мариуполь, который тогда носил название Жданов, выглядел совсем иначе, и недавно в сети появились архивные фотографии, демонстрирующие уникальную атмосферу того времени.

Эти снимки, опубликованные сообществом "Старые фото Украины" в Facebook, позволяют увидеть город, который активно развивался и был важным культурным и экономическим центром.

История Мариуполя

С самого начала своей истории Мариуполь был многонациональным и динамичным городом. В 1778 году сюда массово переселялись греки, армяне, грузины и валахи из Крыма, которых депортировало правительство Российской империи. Впоследствии здесь поселились и другие народы, в частности немцы-меннониты, евреи и итальянцы, которые занимались преимущественно торговлей. Стратегическое расположение на побережье Азовского моря и в устье реки Кальмиус способствовало развитию коммерции, а рыболовство стало одной из ведущих отраслей.

В ХІХ веке Мариуполь превратился в важный центр международной торговли, что дало толчок для развития городской инфраструктуры. Появились Городской сад, общественная баня, мощеные улицы и площади с керосиновыми фонарями. Однако настоящий расцвет наступил с началом индустриализации, когда в городе появились металлургические заводы. Бельгийцы построили завод "Русский провиданс", а американский инженер Джулиан Кеннеди руководил строительством завода "Никополь-Мариупольского общества", спроектированного по образцу высокотехнологичных предприятий Америки. Это стало поворотным моментом, и Мариуполь утвердился как металлургическая столица юга Украины.

После большевистского переворота 1917 года заводы "Никополь Мариупольский" и "Русский Провиданс" объединили в один — завод имени Ильича. В 1933 году начал работать еще один промышленный гигант — "Азовсталь". Оба предприятия стали одними из крупнейших в Украине.

В 1948 году город переименовали в Жданов в честь советского партийного деятеля, но в 1989 году, благодаря инициативе местной общины, Мариуполю вернули его историческое название. После обретения Украиной независимости город продолжал развиваться, став металлургической столицей страны и местом жительства для почти полмиллиона человек. В 2002 году его даже признали лучшим городом Украины по благоустройству.

Несмотря на многочисленные войны и исторические катаклизмы, Мариуполь сумел сохранить значительную часть дореволюционной застройки, которая была настоящим архитектурным наследием.

В 2014 году, во время первого вторжения России, город был временно оккупирован, но его быстро освободили украинские военные. Тогда Мариуполь четко заявил о своей проукраинской позиции и стал административным и культурным центром Донбасса.

К сожалению, во время полномасштабного вторжения в 2022 году город снова оказался в блокаде, подвергшись разрушительным атакам и гуманитарной катастрофе, что привело к его полной оккупации.

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