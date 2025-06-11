Каким был Краматорск в 60-70-х годах: старые фото: старые фото

Краматорск расположен в долине реки Казенный Торец, среди холмов, изрезанных оврагами и балками. История заселения этой территории берет начало со второй половины XVII века, когда сюда массово переселялись казаки с Левобережной Украины и крепостные крестьяне. В XVIII веке здесь закрепились казацкие подразделения Слободского войска.

Видео дня

Редкие архивные фотографии дают возможность воссоздать атмосферу прошлого века. Такие фото позволяют проследить развитие улиц, архитектуры, транспорта и быта. OBOZ.UA рассказывает об истории Краматорска и публикует редкие исторические фото 1960-1970, которые появились в сети.

Современное название города, вероятно, происходит от сочетания слов "кром" (укрепление) и "Торец" – по названию реки. Окончательное формирование поселения произошло во второй половине XIX века, когда на строительстве Курско-Харьковско-Азовской железной дороги в 1868 году появилась железнодорожная станция Краматорская, возле которой возник рабочий поселок.

В эпоху революционных перемен Краматорск отметился созданием Общественного комитета (март 1917 года). Из-за весеннего наводнения на реке Торец выборы в Совет рабочих депутатов отложили, их провели только 21 марта (по старому стилю).

В апреле 1918 года Краматорск освобожден силами Армии УНР. В дальнейшем город входил в состав Украинской Державы гетмана Скоропадского, а после восстания – временно подчинялся Директории УНР. С поражением украинских сил в советско-украинской войне, Краматорск окончательно оказался под контролем советской власти.

В 1926 году поселок получил статус поселка городского типа, а в 1932 – статус города в составе новообразованной Донецкой области.

Во время Второй мировой войны, 27 октября 1941 года, Краматорск был временно оккупирован войсками Третьего рейха. В феврале 1943 года его кратковременно освобождали советские войска, а окончательное освобождение произошло 6 сентября 1943 года в ходе Донбасской операции.

После войны Краматорск активно развивался как промышленный центр. Был возведен завод литья и поковки, электроламповый завод "Альфа" (1969), комбинат панельного домостроения (1972).

В 1971 году запущена троллейбусная линия, а на горе Карачун построена ретрансляционная башня.

В то же время город имел и проблемные аспекты, в частности, в 1970-х годах здесь действовал комендантский час из-за криминогенной ситуации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким был Кривой Рог в прошлом веке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.