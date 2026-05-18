Львов в военные времена: опубликованы уникальные фото

Как и большинство городов Украины, во времена Второй мировой войны Львов находился под немецкой оккупацией. Захватчики удерживали его под своим контролем в течение трех лет и, конечно, это сказывалось и на внешнем виде улиц, и на образе жизни горожан.

Каким был Львов во времена немецкой оккупации, показали в Facebook-сообществе "Мандрівка Старим Кордоном". Здесь опубликовали несколько архивных фотографий, сделанных между 1941 и 1944 годами.

Львов оказался под нацистской оккупацией в начале немецко-советской войны. 30 июня 1941 года немецкие войска вошли в город после отступления Красной армии. Уже в первые дни оккупации город пережил волну насилия. Нацисты осуществили серию массовых расстрелов, в частности пытаясь уничтожить евреев, которые жили во Львове, а также ввели репрессии против интеллигенции.

Город на этот период стал частью дистрикта "Галичина" в составе Генеральной губернии. Нацистская власть ввела жесткий оккупационный режим: ограничение прав, принудительный труд, грабеж ресурсов. Одной из самых больших трагедий стало создание Львовского гетто и Яновского концлагеря, где погибли десятки тысяч людей.

Несмотря на это, Львов не подвергся тотальным разрушениям, как многие другие города. Повреждение зданий в результате боевых действий случалось, но скорее было точечным. Значительная часть исторической застройки уцелела, хотя инфраструктура пришла в упадок, а экономическая жизнь была фактически парализована.

Освобождение города произошло летом 1944 года во время Львовско-Сандомирской операции. 27 июля 1944 года советские войска вошли во Львов после ожесточенных боев на подступах. Немцы отступали так быстро, что не успели нанести городу значительный ущерб. Пострадали лишь отдельные объекты.

После войны Львов начали активно восстанавливать. Прежде всего восстанавливали транспорт, промышленность и жилой фонд. В то же время произошли значительные демографические изменения: польское население выезжало, зато в город прибывали украинцы из других регионов. Так постепенно Львов приобрел тот вид, который мы знаем сейчас.

