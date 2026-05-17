Каким было Славское много лет назад: архивные фото курорта

Славско сегодня знают как один из самых известных карпатских курортов, но история этого поселка началась задолго до развития туризма и горнолыжного отдыха. Он расположен в живописной долине реки Опир и ее притока Славки, среди лесистых хребтов Бескидов и Горган.

Первые письменные упоминания датируют еще 1483 годом, хотя местные предания связывают его возникновение с гораздо более древними событиями княжеской эпохи. В разное время поселок находился под властью Речи Посполитой, Австрийской империи, межвоенной Польши и Советского Союза. Архивные фото позволяют увидеть, каким было Славско до того, как оно стало популярным туристическим направлением.

Поселок расположен примерно в 141 километре от Львова и в 23 километрах от Сколе. Его название чаще всего связывают с рекой Славкой, возле которой сформировалось поселение. По другой версии, название происходит от слова "славные" – так якобы называли дружинников князя Святослава Владимировича, которые после событий 1015 года поселились в горах над Опором.

В документах Славско впервые упоминается в 1483 году. В записях Перемышльского земского суда речь шла о шляхтиче Иванке из Криницы, который оформил право своей жены Маруси на часть имущества в Кринице и Славском. Это свидетельствует, что в конце XV века поселение уже существовало и имело правовой статус.

После первого раздела Речи Посполитой Галичина вошла во владения Габсбургов, а с 1820 года Славское принадлежало польскому графу Потоцкому. В 1934–1939 годах поселок был административным центром Славской гмины, а в 1939–1941 и 1944–1959 годах – центром Славского района Дрогобычской области.

1 октября 1944 года советские войска вошли в Славско и захватили его железнодорожную станцию. В советский период поселок постепенно развивался как курорт, а впоследствии стал одним из самых известных мест для зимнего отдыха в Украинских Карпатах.

