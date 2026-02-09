Львов в 30-х годах: в сети показали архивные фото

Межвоенные 1930-е годы были для Львова временем расцвета – город еще не успел попасть под советскую оккупацию и здесь активно развивались все современные европейские тенденции. Более того, находясь в составе Польши, город Льва играл роль одного из важнейших культурных, экономических и интеллектуальных центров региона.

На тот момент знакомый архитектурный ансамбль городского центра уже в большей степени сформировался. Это доказывают фото, сделанные ориентировочно в 1934-1935 гг., которые были опубликованы в Facebook-сообществе "Львов древний – фото, видео и истории". На них изображена площадь, которая в то время называлась Бернандинская (сейчас – Соборная). Отдельное внимание уделено кафе "Центральное", которое находилось здесь.

Первое упоминание о Бернандинской площади относится к 1650 году. Свое название она получила в честь монастыря бернандинцев – его можно увидеть в глубине кадра. На момент, когда были сделаны фото, эта площадь соединяла старую часть города с более новыми районами. Здесь кипела жизнь: курсировали трамваи, работали магазины, собирались прохожие. Оказавшись здесь, можно было одновременно ощутить и древнюю атмосферу и дыхание активного послевоенного восстановления.

Неотъемлемой частью городской культуры Львова 1930-х были кафе, которые выполняли роль не просто заведений питания, а настоящих центров общественной жизни. Одним из самых известных было кафе "Центральное". Оно славилось своей атмосферой, хорошим кофе и знаменитыми посетителями – представителями интеллигенции, художниками, журналистами и студентами. Здесь обсуждали политику, литературу, искусство, читали свежую прессу и заводили знакомства, которые нередко перерастали в творческие или деловые связи. Именно мужчину за чтением газеты мы и видим на опубликованном кадре.

Львов 1930-х годов был городом живого диалога. А Бернандинская площадь – одним из основных его центров. К счастью, основная часть ее архитектурного и богемного шарма сохранились и поныне.

