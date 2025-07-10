Львов в 30-х годах: в сети показали архивные фото

Уникальные архивные фотографии Львова 1930-х годов, обнародованные в социальных сетях, позволяют окунуться в атмосферу города того времени. Фотографии, размещенные в сообществе "Старый Львов - Old Lviv", демонстрируют, каким был Львов накануне значительных исторических потрясений.

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В частности, на фото можно увидеть улицу Пелчинскую (ныне Витовского), которая оживает перед глазами благодаря четким деталям городской жизни. Эти снимки не только вызывают ностальгию, но и напоминают о сложной истории города. Они являются ценным источником для тех, кто стремится глубже понять прошлое Львова.

Львов в 1937-1939 годах

В 1930-х годах Львов был многонациональным культурным центром, где переплетались украинская, польская и еврейская культуры. Город бурлил жизнью: его улицы заполоняли торговцы, ремесленники и интеллигенция. Однако уже в конце десятилетия, в 1939 году, после подписания пакта Молотова — Риббентропа, Львов попал под советскую оккупацию. Город стал административным центром Львовской области в составе УССР. Этот период кардинально изменил ритм жизни львовян, положив начало ряду драматических событий.

С началом Второй мировой войны в июне 1941 года Львов захватила нацистская Германия, а город стал центром дистрикта Галичина. В это время украинские патриоты пытались отстоять свою государственность, провозгласив 30 июня 1941 года на площади Рынок Акт восстановления Украинского государства. Однако немецкая администрация жестоко подавляла эти попытки, развернув террор против украинской интеллигенции. Одновременно происходило массовое уничтожение польской интеллигенции и еврейского населения, что привело к трагедии Холокоста, которая уничтожила почти всю еврейскую общину Галичины.

В 1942 году украинские националисты сформировали Украинскую повстанческую армию (УПА) под предводительством Романа Шухевича, которая сопротивлялась нацистам. В 1944 году город стал ареной борьбы между различными силами: УПА и польская Армия Крайова пытались установить контроль над Львовом, но в июле 1944 года город снова заняли советские войска. Этот период оставил глубокий след в памяти львовян, ведь война кардинально изменила демографический и культурный ландшафт города.

После войны, в 1946 году, большинство польского населения покинуло Львов в результате так называемого обмена населением с Польшей. На их место прибыли украинцы из восточных регионов, переселенцы из России и русскоязычные евреи. Советская власть начала индустриализацию города, что привело к появлению крупных промышленных предприятий и новых жилых районов, таких как Сихов или Рясне. Львов постепенно превращался в центр украинского национального возрождения.

Эти архивные фотографии являются не только воспоминанием о прошлом, но и напоминанием о стойкости львовян во времена испытаний. Они иллюстрируют, как город пережил оккупации, войны и изменения населения, но остался центром украинской культуры.

Сегодня Львов является символом национальной идентичности, а исторические фото помогают сохранить память о его многогранной истории. Эти снимки призывают современников исследовать прошлое, чтобы лучше понять настоящее.

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