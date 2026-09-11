Ленин, парк «Победа» и драматический театр: исторические фотографии Полтавы 1950-х годов

Полтава 1950-х годов существенно отличалась от современного города. На архивных фотографиях можно увидеть знакомые улицы, площади и здания ещё до масштабных перестроек последующих десятилетий.

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Некоторые объекты сохранились до наших дней, другие давно исчезли. В сети появились архивные фотографии Полтавы, сделанные более 70 лет назад.

Оригинальную Белую беседку построили в 1909 году к 200-летию Полтавской битвы. Во время немецкой оккупации города сооружение было разрушено.

В 1954 году на этом месте возвели похожую по форме Ротонду дружбы народов. Ее появление было приурочено к 300-летию Переяславской рады, которое в СССР отмечали в рамках официальной концепции "воссоединения Украины с Россией". Впоследствии за ротондой окончательно закрепилось привычное для полтавчан название – Белая беседка.

На фотографии 1955 года можно увидеть место, где сейчас расположена остановка общественного транспорта "Краеведческий музей".

Тогда рядом стояли частные дома. Сегодня на их месте расположена площадь перед Полтавской областной универсальной научной библиотекой имени Ивана Котляревского. Эта часть города за несколько десятилетий изменилась особенно заметно.

На старых фотографиях можно узнать и здание современного Полтавского политехнического университета.

Учебное заведение, известное сегодня как Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", берет свое начало от созданного в 1930 году Полтавского института сельскохозяйственного строительства. Само же историческое здание значительно старше. Раньше здесь располагался Полтавский институт дворянских девушек.

На некоторых фотографиях сохранилась и бывшая площадь Ленина. Современного здания областной библиотеки имени Ивана Котляревского тогда еще не было – его построили значительно позже. На старых снимках можно увидеть совершенно иную застройку этой части Полтавы.

К советскому ансамблю площади относился и памятник Ленину. Его торжественно открыли в 1960 году, поэтому эта фотография относится уже к началу следующего десятилетия.

Еще одно узнаваемое здание на исторических фотографиях – Полтавский областной музыкально-драматический театр имени Николая Гоголя. Здание театра стало одним из самых заметных архитектурных объектов послевоенной Полтавы и остается одной из визитных карточек центральной части города.

Одной из самых необычных достопримечательностей старой Полтавы был настоящий самолет в парке "Победа". Возле детской площадки на постаменте установили военно-транспортный Ли-2. Он был не только экспонатом: внутри оборудовали небольшой кинозал, где детям показывали мультфильмы.

Архивные фотографии позволяют сравнить знакомые улицы и здания с современной Полтавой и увидеть, насколько сильно город изменился всего за несколько поколений.

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