Куяльницкий лиман более 60 лет назад: в сети показали фото

Куяльницкий лиман – курорт в Одесской области, который сейчас переживает не лучшие времена. В наше время он скорее является объектом локального туризма, тогда как во времена СССР сюда съезжались отовсюду, чтобы отдохнуть, подышать морским воздухом и попить целебной воды.

Как выглядел Куяльницкий лиман во времена своего расцвета в 1960-е годы, показали на Facebook-странице "Чумацкий шлях". Здесь опубликовали несколько фотографий того периода и они действительно впечатляют: еще нет поселка Котовского на противоположном берегу лимана, не построили также и одесскую окружную дорогу. От того здания корпусов грязелечебницы кажутся такими большими.

История курорта на Куяльницком лимане началась еще в ХІХ веке, когда врачи обратили внимание на уникальные лечебные свойства местной рапы и грязей. Уже в 1833 году здесь открыли первое грязелечебное заведение, которое стало основой одного из старейших бальнеогрязевых курортов региона. Во второй половине ХІХ века курорт активно развивался: строились новые корпуса, а в 1894 году появилась большая механизированная грязелечебница, которая сделала Куяльник известным далеко за пределами юга Украины.

В советский период курорт приобрел особое значение как часть системы оздоровления населения. Самое интенсивное развитие пришлось именно на 1960-е годы. В это время Куяльник превращается в мощный санаторно-курортный центр: возводятся новые спальные корпуса, лечебные отделения, модернизируется инфраструктура. Курорт начинает принимать тысячи отдыхающих со всего СССР, а лечение грязями и рапой становится массовой практикой в рамках государственной медицины. Именно тогда формируется типичный "советский" вид курорта – с большими санаториями, плановым лечением и длительными путевками.

В то же время в 1960-х годах активно исследовали природные ресурсы лимана: ученые изучали химический состав грязей, уровень солености и влияние этих веществ на человеческий организм. Таким образом пытались обосновать эффективность лечения с их помощью заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы и кожи.

После пика развития в советское время курорт переживал различные этапы – от упадка до постепенного восстановления уже в независимой Украине. Сегодня Куяльницкий лиман снова рассматривается как важный рекреационный и лечебный центр, а его территория официально имеет статус курорта государственного значения благодаря уникальным природным ресурсам.

