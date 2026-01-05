Крещение более 100 лет назад: в сети показали архивные фото с Волыни

Праздник Богоявления, или Крещение, на протяжении многих веков остается одним из важнейших религиозных событий в жизни украинского народа. Эта торжественная дата неразрывно связана с большим освящением воды, особыми обрядами в домах и стремлением людей к духовному обновлению.

Видео дня

Современные ленты социальных сетей ежегодно наполняются кадрами массовых погружений в ледяные проруби, которые стали символом праздника. Однако историческая ретроспектива показывает, что привычки наших предков имели свои уникальные особенности и несколько иной характер.

Благодаря сохранившимся архивным снимкам мы имеем редкую возможность заглянуть в прошлое и почувствовать атмосферу религиозного подъема начала прошлого века. Такие кадры становятся своеобразным мостиком, соединяющим опыт предыдущих поколений с нашей современностью.

Архивные фотографии, датированные 1916-1917 годами, демонстрируют, как отмечали Крещение Господне в разгар Первой мировой войны. Несмотря на тяжелые времена и военное лихолетье, верующие не оставляли традиций, организовывая величественные процессии на улицах городов и сел. Особое внимание привлекают кадры из Владимира на Волыни, где зафиксированы праздничные службы и многолюдные собрания у водоемов. Религиозная жизнь в те времена была неотъемлемой частью общественного быта, а каждое торжество сопровождалось особым трепетом и надеждой на мир.

На старых снимках отчетливо видны моменты освящения речных вод, когда целые общины собирались у источников. Люди с верой набирали воду в посуду или пили ее непосредственно из реки, поскольку считали ее целебной. Освященную воду бережно несли домой, где хранили в течение всего года как надежный оберег от несчастий и физических болезней. Такие фотографии ярко воспроизводят искреннюю религиозность и атмосферу подъема, царившую среди украинцев даже в суровые годы военных конфликтов.

Интересным историческим фактом, который открывают ретрофото, является отсутствие массовых ныряний в прорубь, к которым мы привыкли сегодня. Хотя первые упоминания о подобных традициях в районе Днепра в Киеве появились как раз в период Первой мировой войны, они не были общепринятыми. Настоящей популярности и массовости обряд погружения приобрел значительно позже — уже во времена независимой Украины. Зато для предков главным акцентом было именно причастие к освященной стихии через питье и окропление домов.

Фотографии столетней давности помогают понять, что суть праздника — духовное восстановление — остается неизменной сквозь века. Анализируя эти кадры, можно почувствовать непрерывную связь поколений и то единство, которое дарит украинцам общая вера и национальная идентичность.

OBOZ.UA предлагает поздравления и красивые открытки к Крещению.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.