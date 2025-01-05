С Крещением! Красивые поздравления и открытки для родных и друзей

Крещение – светлый праздник, символизирующий обновление и очищение. По библейскому преданию, именно после крещения на реке Иордан началось служение Иисуса Христа. Крещение знаменует завершение цикла рождественских праздников. По традиции на Крещенский Сочельник всей семьей собираются за праздничным столом, а хозяйка угощает кутьей и постными блюдами.

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OBOZ.UA публикует искренние поздравления и красивые открытки на Крещение. Это отличный случай поздравить родных и друзей.

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Зірниця з неба світло кидає

Ісус сьогодні Хрещення приймає

Нехай ця зірниця в Йорданські свята

Несе всі злагоди до вашої хати.

У Йорданську цю годину

Віншую вашу всю родину!

Хай рід ваш славиться в народі,

Хай прибуває в вашім роді!

Я вас усіх поздоровляю,

Щастя радості бажаю.

Нехай же справді буде так

Як ми собі бажаєм,

Щоб не згасав Йорданський знак

Над нашим рідним краєм.

Веселіться всі

Христос ся Хрещає!

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Поздравляю с Крещением Господним! В этот светлый праздник хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и душевного покоя. Пусть в вашем доме всегда царят счастье, любовь, добро и вера.

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Поздравляю со светлым праздником – Крещением Господним. Пусть ваши сердца будут исполнены любви, смирения и прощения. Пусть все печали и невзгоды останутся в прошлом, а на душе будет покой и гармония. Всегда мы верим в лучшее, и я желаю с каждой каплей святой воды получить ответы на все вопросы, наполнить сердце смыслом, укрепить дух и веру. Желаю семейного единства, процветания и крепкого здоровья. Пусть ваш дом и семья будут под Божьей защитой и милостью.

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Пусть в вашей семье всегда царит счастье. Пусть болезни обходят стороной. Да убережет вас Господь от бед. Желаю вам крепости веры, твердости духа и огромной любви в сердце. С Крещением Господним!

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Поздравляю с Крещением! Хотелось бы пожелать в этот светлый, чудесный день внутреннего покоя, тепла, счастья в каждом дне. Пусть Бог бережет всю вашу семью. Пусть в праздник Крещения чистая святая вода смоет печали и невзгоды. Мира в вашем доме, тепла в сердце, родных людей рядом и защиты высших сил.

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Поздравляю с Крещением! Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь все самое лучшее. Пусть подарит крепкое здоровье, бесконечное счастье и желаемый успех, а главное – станет поводом для радостных событий этого года. Пусть чистая святая вода омоет и унесет с собой все беды, уныние и болезни. Принесет крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы ваша жизнь была счастливой и радостной.

***

Дай, Боже, що ми сказали,

Аби і так стало і вам, і нам,

І цьому щасливому двору,

І всьому миру Господньому!

Хай вам святиться, веселиться

Свята йорданська водиця.

Як нині і в рік, і від року в рік,

І на цілий вік!

Христос Хрещається!

***

Поздравляю с Крещением Господним и желаю мира, добра, изобилия и успеха во всем! Пусть святая вода подарит гармонию и чистоту. Желаю в этот светлый праздник благословения Господня, искренней любви и веры в лучшее.

***

В день Крещения Господня желаю душевной чистоты, светлых мыслей и праведных поступков. Пусть праздник Господнего Богоявления приносит счастье и благополучие. Пусть все будут счастливы и здоровы. А самое главное – мирного неба нам всем!

***

Нехай Хрещення Господнє в хату,

Радості Вам принесе багато,

Розбудить приспані надії,

Добром і щастям Вас засіє,

Водицею окропить та любов'ю,

І подарує вам міцне здоров'я!

Вітаю з Хрещенням Христовим!

***

Поздравляю с Крещением и желаю, чтобы все печали и заботы ушли, омыты святой водой в этот благодатный день. Пусть праздник подарит душевное равновесие, крепкое здоровье, уют в семье и мирное небо.

***

На річці на Йордані Мати Сина купає,

Гріх і біль наш змиває.

Освятив Йордан воду на щастя, на здоров’я, на вашу вроду.

Цілий світ звеселився, Христос охрестився.

***

Вот и пришло в каждый дом светлое Крещение Господне. Желаю мира, добра, честности и справедливости. Пусть чудо живет в ваших сердцах и дарит вам светлую надежду на прекрасное будущее. Желаю вам крепкого здоровья, внутреннего тепла, согревающего душу и сердце, успехов во всех начинаниях. Желаю, чтобы в этот светлый день окружали вас родные люди. Пусть ваши дома наполнятся радостью, смехом и позитивом!

***

Білий берег, біла крига,

Біла річка, біла мгла.

Промовля водичка тихо:

– Як далеко до тепла!

А над нею крига тонко

Раптом скрипнула нараз.

То рубають ополонку:

Водохреща йде до нас.

І нехай мороз лютує,

Хай панує біла мла.

У святій воді струмує

Чиста крапелька тепла.

***

З вечерею усіх смачною,

З Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився,

За весь ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну.

***

Вода хвилюється, цілющою стає,

Добром, любов’ю заблищить краплина,

Всьому навколо сили додає –

Із серця радість, наче пісня лине.

***

Поздравляю с Крещением Господним. Желаю оставить все проблемы позади. Желаю смыть все неприятности и обиды, радоваться каждому новому дню. Желаю искренне любить, верить в чудо и делать добро. Здоровье тебе и твоим близким, а также мира, гармонии, благодати и утешения души.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об основных традициях и запретах на Крещение.

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