С Крещением! Красивые поздравления и открытки для родных и друзей
Крещение – светлый праздник, символизирующий обновление и очищение. По библейскому преданию, именно после крещения на реке Иордан началось служение Иисуса Христа. Крещение знаменует завершение цикла рождественских праздников. По традиции на Крещенский Сочельник всей семьей собираются за праздничным столом, а хозяйка угощает кутьей и постными блюдами.
OBOZ.UA публикует искренние поздравления и красивые открытки на Крещение. Это отличный случай поздравить родных и друзей.
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Зірниця з неба світло кидає
Ісус сьогодні Хрещення приймає
Нехай ця зірниця в Йорданські свята
Несе всі злагоди до вашої хати.
У Йорданську цю годину
Віншую вашу всю родину!
Хай рід ваш славиться в народі,
Хай прибуває в вашім роді!
Я вас усіх поздоровляю,
Щастя радості бажаю.
Нехай же справді буде так
Як ми собі бажаєм,
Щоб не згасав Йорданський знак
Над нашим рідним краєм.
Веселіться всі
Христос ся Хрещає!
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Поздравляю с Крещением Господним! В этот светлый праздник хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и душевного покоя. Пусть в вашем доме всегда царят счастье, любовь, добро и вера.
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Поздравляю со светлым праздником – Крещением Господним. Пусть ваши сердца будут исполнены любви, смирения и прощения. Пусть все печали и невзгоды останутся в прошлом, а на душе будет покой и гармония. Всегда мы верим в лучшее, и я желаю с каждой каплей святой воды получить ответы на все вопросы, наполнить сердце смыслом, укрепить дух и веру. Желаю семейного единства, процветания и крепкого здоровья. Пусть ваш дом и семья будут под Божьей защитой и милостью.
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Пусть в вашей семье всегда царит счастье. Пусть болезни обходят стороной. Да убережет вас Господь от бед. Желаю вам крепости веры, твердости духа и огромной любви в сердце. С Крещением Господним!
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Поздравляю с Крещением! Хотелось бы пожелать в этот светлый, чудесный день внутреннего покоя, тепла, счастья в каждом дне. Пусть Бог бережет всю вашу семью. Пусть в праздник Крещения чистая святая вода смоет печали и невзгоды. Мира в вашем доме, тепла в сердце, родных людей рядом и защиты высших сил.
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Поздравляю с Крещением! Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь все самое лучшее. Пусть подарит крепкое здоровье, бесконечное счастье и желаемый успех, а главное – станет поводом для радостных событий этого года. Пусть чистая святая вода омоет и унесет с собой все беды, уныние и болезни. Принесет крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы ваша жизнь была счастливой и радостной.
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Дай, Боже, що ми сказали,
Аби і так стало і вам, і нам,
І цьому щасливому двору,
І всьому миру Господньому!
Хай вам святиться, веселиться
Свята йорданська водиця.
Як нині і в рік, і від року в рік,
І на цілий вік!
Христос Хрещається!
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Поздравляю с Крещением Господним и желаю мира, добра, изобилия и успеха во всем! Пусть святая вода подарит гармонию и чистоту. Желаю в этот светлый праздник благословения Господня, искренней любви и веры в лучшее.
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В день Крещения Господня желаю душевной чистоты, светлых мыслей и праведных поступков. Пусть праздник Господнего Богоявления приносит счастье и благополучие. Пусть все будут счастливы и здоровы. А самое главное – мирного неба нам всем!
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Нехай Хрещення Господнє в хату,
Радості Вам принесе багато,
Розбудить приспані надії,
Добром і щастям Вас засіє,
Водицею окропить та любов'ю,
І подарує вам міцне здоров'я!
Вітаю з Хрещенням Христовим!
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Поздравляю с Крещением и желаю, чтобы все печали и заботы ушли, омыты святой водой в этот благодатный день. Пусть праздник подарит душевное равновесие, крепкое здоровье, уют в семье и мирное небо.
***
На річці на Йордані Мати Сина купає,
Гріх і біль наш змиває.
Освятив Йордан воду на щастя, на здоров’я, на вашу вроду.
Цілий світ звеселився, Христос охрестився.
***
Вот и пришло в каждый дом светлое Крещение Господне. Желаю мира, добра, честности и справедливости. Пусть чудо живет в ваших сердцах и дарит вам светлую надежду на прекрасное будущее. Желаю вам крепкого здоровья, внутреннего тепла, согревающего душу и сердце, успехов во всех начинаниях. Желаю, чтобы в этот светлый день окружали вас родные люди. Пусть ваши дома наполнятся радостью, смехом и позитивом!
***
Білий берег, біла крига,
Біла річка, біла мгла.
Промовля водичка тихо:
– Як далеко до тепла!
А над нею крига тонко
Раптом скрипнула нараз.
То рубають ополонку:
Водохреща йде до нас.
І нехай мороз лютує,
Хай панує біла мла.
У святій воді струмує
Чиста крапелька тепла.
***
З вечерею усіх смачною,
З Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився,
За весь ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну.
***
Вода хвилюється, цілющою стає,
Добром, любов’ю заблищить краплина,
Всьому навколо сили додає –
Із серця радість, наче пісня лине.
***
Поздравляю с Крещением Господним. Желаю оставить все проблемы позади. Желаю смыть все неприятности и обиды, радоваться каждому новому дню. Желаю искренне любить, верить в чудо и делать добро. Здоровье тебе и твоим близким, а также мира, гармонии, благодати и утешения души.
Ранее OBOZ.UA рассказывал об основных традициях и запретах на Крещение.
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