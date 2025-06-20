Какой была Жолква в 1900-х годах: исторические фото бывшей резиденции короля Речи Посполитой

Жовква, небольшой город на Львовщине, имеет уникальное географическое положение, сочетающее холмы Расточья и равнину Малого Полесья. Эта граница природных областей совпадает с богатой геологической, климатической, растительной и животной границей в Европе, рядом с которой проходит Главный европейский водораздел.

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Именно это незаурядное расположение было выбрано для строительства "идеального" ренессансного города. Сегодня мы предлагаем совершить историческое путешествие по улицам Жолквы, рассматривая малоизвестные фотографии конца XIX - начала XX века.

Представленные исторические фото 1890-1900 годов позволяют заглянуть в прошлое Жолквы, увидев Коллегиату, Глинские (Краковские) и Замковые ворота, Жолковский замок, его интерьер, Колокольню, Церковь Святой Троицы и Синагогу того периода.

Историческая часть Жолквы расположена на возвышенной гряде, которая тянется с востока на запад, примыкая к северо-восточным уступам Расточья. У подножия горы Гарай (150 м) гряду пересекает река Свинья, которая впадает в реку Пату, а далее - в Западный Буг. В древности в долине реки существовали пруды, которые были осушены в течение XIX века. Рядом с горой Гарай пересекались древние пути Красной Руси (Галичины, Волыни, Звенигородского и Белзского княжеств), а в XVII-XVIII веках здесь пролегал важный исторический "Королевский Тракт" из Львова на Варшаву.

История города Жолква

Город Жолква был заложен в 1597 году возле села Винники, которое в то время принадлежало гетману Станиславу Жолкевскому, который начал строительство города.

Город был построен на выгодной в оборонительном плане платформе и в первой половине XVII века превратился в укрепленный город-крепость, окруженный валами и рвами. После Жолкевских город принадлежал семье Даниловичей, а затем, через Софию Теофилию, - Яну III Собескому, королю Речи Посполитой.

Своего расцвета Жолква достигла именно во времена короля Яна III Собеского, который превратил ее в важный центр политической жизни Речи Посполитой. В своей резиденции король принимал послов европейских монархов, а после победы в битве под Веной ему вручили освященный Папой Римским меч. Жолкву посещали многочисленные известные исторические фигуры, в частности Богдан Хмельницкий со своим войском и украинский гетман Иван Мазепа. Во время Северной войны (1700-1721 гг.) Жолковский замок стал резиденцией российского царя Петра I.

В конце XVIII века, с приходом австрийской власти, в Жолкве начались работы по ликвидации городских укреплений и реконструкции сооружений для административных нужд. Были разобраны части оборонительных стен с Львовскими и Жидовскими воротами, замок адаптировали под тюрьму.

Восстановительные работы на памятных сооружениях начались лишь в конце XIX века, когда были отреставрированы Зверинецкие ворота и часть стен при замке.

Перед Первой мировой войной в Жолкве базировался 15-й полк драгун. После войны город пережил смену властей, включая Западно-Украинскую Народную Республику и временную польскую администрацию, до международного признания суверенитета Польши над Восточной Галицией в 1923 году.

После начала Второй мировой войны, в сентябре 1939 года, город заняла Красная армия. Были уничтожены памятники королю Яну III Собескому и основателю города Станиславу Жолкевскому. Во время войны город понес значительные потери среди жителей, в частности большинство евреев было уничтожено. В 1951 году Жолкву переименовали в Нестеров, в честь авиатора Петра Нестерова.

Историческое название Жолква было возвращено только в 1992 году. В 1994 году городу предоставлен статус Государственного историко-архитектурного заповедника, включающего 55 памятников мирового, национального и регионального значения.

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