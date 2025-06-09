Архивные фото Ужгорода: каким был старый город

Старые фотографии Ужгорода переносят нас в совершенно другое измерение - во времена, когда город только начинал формировать свою уникальную историю. Прошлое Ужгорода - это настоящий калейдоскоп событий, которые меняли не только облик города, но и судьбы его жителей.

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Ужгород формировался на пересечении культур и государств, что оставило глубокий след в его архитектуре и характере. От славянского укрепления до современного административного центра - этот путь был долгим и непростым. Сегодня мы имеем возможность заглянуть в историю города благодаря редким архивным снимкам.

Еще в первом тысячелетии нашу территорию заселили славяне, в частности племя белых хорватов. Именно они заложили основы поселения, которое в IX веке превратилось в укрепленный город во главе с князем Лаборцем.

Но уже в начале X века крепость захватили венгерские племена под предводительством вождя Алмоша, и город начал развиваться в новом направлении.

В XIII веке татаро-монгольское нашествие почти уничтожило поселение, но уже в XIV веке город пережил новую эпоху - время правления графов Другетов, которые возвели каменный замок и дали толчок урбанистическому развитию.

Ужгород получил официальный статус привилегированного города еще в XV веке. В XVI-XVII веках он был активным ремесленным центром, а также ареной религиозных споров между различными конфессиями. Именно в замке в 1646 году произошло событие, которое изменило духовную карту региона - подписание Ужгородской унии.

Впоследствии город стал прибежищем для национальных лидеров, в частности Ференца II Ракоци во время освободительной борьбы венгров. Ужгород все больше превращался в важную политическую и культурную точку края.

Начало XIX века ознаменовалось экономическим ростом - в городе появились первые фабрики, а в 1872 году заработала железная дорога Ужгород-Чоп. События революции 1848-1849 годов также не обошли город: здесь официально отметили свержение монархии.

В межвоенный период, когда Закарпатье стало частью Чехословакии, Ужгород получил значительный импульс в развитии инфраструктуры и архитектуры. Именно тогда он приобрел европейское лицо, которое частично сохранил по сей день.

В 1938 году, согласно Венскому арбитражу, город перешел под контроль Венгрии, а уже в 1944 году его освободили советские войска. После войны Ужгород быстро восстанавливался: открывались новые предприятия, строились жилые районы, а в 1945 году - Ужгородский государственный университет. Город стал административным центром вновь созданной Закарпатской области в составе УССР. Индустриализация, образование и развитие стали главными векторами послевоенного периода.

С 1991 года Ужгород - часть независимой Украины. Город до сих пор сохраняет свой уют, аутентичность и историческую глубину. Архивные фото являются бесценными свидетелями тех изменений, которые пережил город за века. Они напоминают, что современный вид Ужгорода - это результат тысячелетней эволюции, которую стоит знать и ценить.

OBOZ.UA предлагает посмотреть исторические фотографии, показывающие, каким был Ужгород в начале XX века.

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