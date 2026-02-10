Какой была Винница в 50-х: сохранилось архивное видео

Поскольку граждане СССР были крайне ограничены в возможностях для путешествий, большую популярность у них имели киножурналы, посвященные другим городам. Такие короткие документальные ленты показывали в кинотеатрах перед художественными фильмами с целью пропаганды.

Киножурналы о городах пытались изобразить их как пространство развития и прогресса, рассказывали о новостройках, сооружении заводов, создании мест для отдыха. Впрочем, несмотря на идеологическую направленность, иногда такие документалки удавались довольно трогательными. Как, скажем, фильм о Виннице из серии "Советская Украина", снятый в 1954 году и опубликованный недавно в Facebook-сообществе "Старые фото Винницы".

Поскольку фильм был создан во времена послевоенного восстановления СССР, но до начала хрущевской оттепели, в кадре мы видим немало зданий в стиле сталинского ампира. Для этого стиля архитектуры были характерны монументальность, симметрия и показная торжественность: массивные фасады, колоннады, лепнина, арки, шпили и щедрое использование декоративных элементов. Элементы этого стиля видим в кадрах со зданиями вокзала, драматического театра, гостиницы "Украина". И даже в показанных домах поселка для рабочих, средней школе и общежитии медицинского института.

Именно в 1950-е годы появилось немало зданий, по которым мы сейчас узнаем улицы и площади Винницы. Во время Второй мировой войны город подвергся большим разрушениям и нуждался в масштабном восстановлении. Поэтому здесь активно ремонтировали уцелевшие дома, возводили новые здания, обустраивали улицы и организовывали транспорт.

