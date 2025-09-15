Какой была оккупированная Винница: редкое фото 40-х годов

Винница, как и многие другие города Украины, пережила тяжелые времена оккупации. Недавно в социальной сети появилась уникальная фотография, которая переносит нас в прошлое и показывает город, каким он был в 1940-х годах.

Это фото, найденное пользователем facebook.com Stoguno Cheval в архивах Германии, позволяет увидеть редкие кадры городской жизни того периода. Оно является важным напоминанием об истории города и его жителей, а также о том, как оккупация повлияла на привычный вид Винницы.

Историческая фотография, которую опубликовал Stoguno Cheval, является одной из многих фотографий Винницы, хранящихся в Бундес-архиве. Она была сделана немецким фотографом во время оккупации города. На фото изображен известный винницкий квартал Иерусалимка, а сам фотограф стоял в районе современной "Реберни". Эта фотография является ценным источником для изучения истории города.

На фотографии можно разглядеть несколько знаковых объектов. Слева в кадре виден двухэтажный дом по адресу Магистратская, 28 (фактически на улице Симона Петлюры). В центре снимка выделяется шпиль дома на Кумбарах, а справа виднеется Киевский мост. Эти детали позволяют точно идентифицировать место съемки и представить, как выглядел центр Винницы в те времена.

История Иерусалимки

Иерусалимка — это исторический еврейский квартал, который начал формироваться в Виннице еще в конце XVIII века. Он известен своей уникальной архитектурой, так называемым "местечковым барокко". В начале XX века евреи составляли значительную часть населения города. Квартал делился на три части: Верхнюю, Среднюю и Нижнюю Иерусалимку, что отражало социальный статус его жителей — от бедных до состоятельных.

Архитектура Иерусалимки отличалась высокой плотностью и компактностью застройки, что было характерно для жизненной среды евреев на Подолье. Особый колорит и эклектика создавали неповторимую атмосферу, передающую дух неспешной и архаичной жизни. Эта застройка была не просто жильем, но и отражением культуры и традиций еврейской общины.

Такие фотографии, как эта, являются не просто изображениями, а важными историческими документами. Они позволяют нам визуализировать прошлое, сохранить память о событиях и людях, которые формировали историю города. Поэтому можем лучше понять вызовы, с которыми сталкивались жители Винницы в период оккупации, и оценить, как изменился город с тех пор.

