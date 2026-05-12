Какой была Одесса в 50-х: в сети показали архивный снимок

Одной из главных архитектурных жемчужин Одессы является доходный дом Скаржинской, расположенный на углу улиц Ланжероновской и Европейской (бывшая Екатерининская). При всей своей монументальности, сооружение, выполненное в эклектичном архитектурном стиле, идеально вписывается в городской пейзаж.

Характерный, узнаваемый профиль здания обеспечивает конический ризалит на крыше. И именно с ракурса, который его прекрасно демонстрирует, было сделано фото дома Скаржинской, которое опубликовало Facebook-сообщество "Старая Одесса". Снимок датируется 1957 годом.

История здания началась в 1856 году, когда в лицевом флигеле, возведенном по проекту архитектора Никифора Черкунова находился дом купца Константина Папудова. После его смерти семья начала сдавать сооружение под различные коммерческие цели. В свое время здесь размещались книжный магазин немца Людвига Рудольфа, магазин-склад мраморных изделий Антонио Тузини и недорогой отель "Пале-Рояль".

Однако в 1904 году здание выкупила Ольга Скаржинская – наследница состоятельного рода, и затеяла здесь грандиозную реконструкцию. Проект масштабной перестройки разрабатывал Маврикий Рейнгерц. Работы включали прорез стен для установки больших окон. Этого пожелал француз Павел Робин, который планировал открыть здесь кафе. И в 1910 году дом начал свою вторую жизнь, превратившись в ту достопримечательность, которую мы знаем и сейчас.

Доходный дом быстро стал одним из самых известных торгово-развлекательных комплексов Одессы, где можно было купить все – от белья и ювелирных украшений до водопроводных и пожарных принадлежностей. Заработало здесь и кафе-кондитерская Робина, где изысканные десерты подавали на серебряной посуде, а также возобновил работу отель.

Кстати, рестораны в доме Скаржинской работали всегда. Менялись только вывески. Даже сейчас здесь работают кафе и модная чебуречная.

Как и многие исторические сооружения Одессы, дом Скаржинской пережил разные этапы. Несмотря на изменения функций и перестройки, он остается узнаваемым элементом архитектуры города. А его богатый эклектичный фасад с лепниной и выразительными балконами является неотъемлемой частью стиля украинского портового города Одесса.

